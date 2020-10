国民的漫画『ドラえもん』の50周年記念映画『STAND BY ME ドラえもん 2』の主題歌を、俳優・歌手の菅田将暉が務めることが決定。主題歌が流れる予告編が、新ポスタービジュアルと共に解禁された。本作は、2014年に『ドラえもん』史上初の3DCGアニメとして公開され大ヒットした『STAND BY ME ドラえもん』の第2弾。名作として知られる「おばあちゃんのおもいで」(原作4巻)をベースに、新たなオリジナル要素を加えて再構築。しずかちゃんとのび太の結婚をめぐるラブストーリーが描かれた『STAND BY ME ドラえもん』に続く物語にもなっている。監督は八木竜一、脚本・共同監督を山崎貴が担当。キャストは水田わさびら『ドラえもん』おなじみのメンバーに加え、妻夫木聡が大人になったのび太役を続投、宮本信子がのび太のおばあちゃん役でドラえもんと初のタッグを組む。本作の主題歌アーティストが菅田に決定。菅田は「気づいた時から当たり前に傍にいた存在であるドラえもんの映画主題歌を、まさか自分の人生で歌う時が来るなんて、本当に驚きました」とオファーを受けた感想を率直に語った。主題歌「虹」は、菅田の友人でもある石崎ひゅーいが作詞・作曲を手掛けている。昨年の夏に「ウエディングソングを作ってほしい」というオファーを受け、試行錯誤を繰り返し約1年かけて完成させた。「家族」をテーマに書かれた歌詞は、夫婦となる新郎新婦やその両親、それぞれの思いに寄り添う詞となっている。さらに、今回のコラボを記念して、菅田と本作のコラボスチールが解禁。楽曲タイトルでもある虹をバックに、3DCGのドラえもんとのび太と共に、タケコプターを付けて大空を飛ぶ菅田の姿が描かれている。夢のタケコプターを付けられたことに、菅田本人も、「今までの仕事とは違った喜びを味わえました」と喜びのコメントを寄せた。新予告では、聴いている人をやさしく包み込むような、暖かな楽曲と菅田の感情を込めた歌声が披露されている。おばあちゃんの優しい言葉に主題歌の暖かさが相まって、思わず涙してしまう感動の予告が完成した。併せて解禁された本ポスタービジュアルには、のび太としずかちゃんのウエディング姿を見つめ、目に涙が浮かべるドラえもんが。新たな“ドラ泣き”を予感させるビジュアルとなっている。本作はIMAX(R)での上映が決定し、現在日本にIMAX(R)が導入されている全38館で公開初日の11月20日より公開される。映画『STAND BY ME ドラえもん 2』は11月20日より全国公開。<『STAND BY ME ドラえもん 2』主題歌についてのコメント全文>■菅田将暉物心ついた頃から当たり前のようにそこに居て、当たり前のように見てきたドラえもん。いっぱい笑っていっぱい泣いていっぱい勇気をもらったドラえもん。まさか自分がその一部を彩ることになるとは。とてつもなく高揚しております。沢山のありがとうを込めて、誠心誠意歌わせていただきます。■石崎ひゅーい恋人や家族や友達、あたりまえに過ぎていく日々の中で、忘れがちな「ありがとう」という言葉を、いつもあたりまえのようにそばにいてくれる人達へ純朴に伝える歌です。菅田くんのまっすぐな歌声が、ドラえもんの優しい世界をより鮮やかに彩っていると思います。楽しみにしていてください。