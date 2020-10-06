18Ëü±ß¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡ÖÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ÎÄó¼¨³Û¤ËÀä¶ç
Êª·ï¤Î¼þÊÕ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢µÞ¤Ê½¤Á¶¡¢²ÈÄÂÂÚÇ¼¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤àÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡£»ñ»º·ÁÀ®¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»öÁ°¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ºÇÔ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢°ìµé·úÃÛ»Î¤ÎÀ¾ÅÄË§ÌÀ»á¤¬¼ÂÎã¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×Ìõ¤Ê¤¤
ÃÏ¼ç¤µ¤ó¤ä²È¼ç¤µ¤ó¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·Ð±Ä¤Ã¤ÆÆñ¤·¤½¤¦¡£Ã¯¤«ÀìÌç²È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤â¤·¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ú¤Æ¤Æ¤â¼Ú¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢Çã¤Ã¤¿¸å¡¢·ú¤Æ¤¿¸å¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤è¤¯¼ª¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö°ì³ç¼Ú¤ê¾å¤²¡¦²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë°ì³ç¼Ú¤ê¾å¤²¡¦²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶õ¤Éô²°¤¬½Ð¤Æ¤â²ÈÄÂ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´Å¤¤ÏÃ¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÄñ¤Î¼Ú¤ê¾å¤²¶È¼Ô¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö30Ç¯´Ö¤³¤Á¤é¤Ç²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÇÂç²È¤µ¤ó¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö´ÉÍý¤â¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤ë¤Î¤ÇÂç²È¤µ¤ó¤Î¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
ÄÂÂß·Ð±Ä¤Ë¤Ï¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í»»ñ¤È¤¤¤¦Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç²È¤µ¤ó¼«¿È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼Ú¤ê¾å¤²¤ÎËÜ¼Á¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶È¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·úÃÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸å¤Ç¸å²ù¤¹¤ëÂç²È¤µ¤ó¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²ÈÄÂ8Ëü±ß¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆþµï¼Ô¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤Îº¾µ½
»ö¶ÈÍÑÊª·ï¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤Î»öÎã¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤¢¤ë·ÐºÑ»ï¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åö½é¡¢18Ëü±ß¤Î²ÈÄÂ¤Ç3¸Í¤ÎÊª·ï¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢½»Âð·úÀß²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÃÍ²¼¤²¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¶¦ºÑ²ñ¤¬Î©¤Á¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤Èµã¤¸À¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤òÎ»¾µ¤¹¤ë¤â¡¢3¸Í¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶õ¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄÂ8Ëü±ß¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆþµï¼Ô¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤³¤Ç¡Ö²ÈÄÂ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢ÏÃ¤¬°ã¤¦¤¾¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ò¾Ä¤ÏÊªÊÌ¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
18Ëü±ß¤Î²ÈÄÂ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åö½é16Ëü2000±ß¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍ²¼¤²¤·¤¿8Ëü±ß¤À¤È7Ëü2000±ß¤ÎÊÝ¾Ú¤Ë¤·¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ç»ö¶È·×²è¤ÏÂçÉý¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¼¼ÂÐºö¤Ç¤Î²ÈÄÂ¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉéÃ´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Î²¹¾²¤Ë¤Ï¡¢½»Âð·úÀß²ñ¼Ò¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ú¤ê¾å¤²²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢6¤«·î´Ö¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î·ÀÌó¤â¼è¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¯¥Ó¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤Ê¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â·ÀÌó¤ò¤È¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌµÍý¤Ê·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÀÌó¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍ»»ñ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢Êª·ï¤¬·ú¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ãÌó¶â¤ò¤á¤°¤ë¶ì¾ð¤äÁÊ¾Ù¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö30Ç¯´Ö²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î±³
À¤¤ÎÃæ¡¢¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÅê»ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉ¬¤º¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¹´ü°ì³ç¼Ú¤ê¾å¤²¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡Ö30Ç¯´Ö²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢4¡Á5Ç¯¤â¤¿¤Æ¤Ð¶õ¼¼¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤ò¤½¤Î²ñ¼Ò¤ËÀÁµá¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö30Ç¯´Ö²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´Å¤¤¸ÀÍÕ¤â10Ç¯¤¿¤Æ¤Ð¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¦¥½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÃÏ¼çÍÍ¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°ÁêÂ³¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÉãÍÍ¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÈª¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢»ñ»º¤Î°µ½Ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢¤¢¤ë¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö30Ç¯´Ö²ÈÄÂ¤¬²¼¤¬¤é¤º¡¢·Ð±Ä¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢30Ç¯°ì³ç¼Ú¤ê¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÚÂ¤¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥àÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò·úÀß¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö30Ç¯´Ö¤Ï·Ð±Ä¤Ï°ÂÄê¤À¡×¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢9Ç¯ÌÜ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¶õ¼¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬²ÈÄÂ¤ÎÃÍ²¼¤²¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö²ÈÄÂ¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤ÎÃÏ¼çÍÍ¤ÎÅÚÃÏ¤Ï±Ø¤«¤é¤â±ó¤¯¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤â¾¯¤Ê¤¤½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¿PIXTA¡Ë
¤³¤Î¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î·úÃÛ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÄÂÂß¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤è¤¯Ä´ºº¤»¤º¤Ë¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤òÅö¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢¶õ¼¼¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢¡Ö²ÈÄÂ¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¾Ê¬¶¼¤·¤È¤â¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¡¢10Ç¯ÌÜ¡¢12Ç¯ÌÜ¤È2ÅÙ¤ËÅÏ¤ê²ÈÄÂ¤Î²¼Íî¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯ÌÜ¤Îº£¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¤Ç°ìÄê¤ÎÄÂÎÁ¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¿åÆ»Âå¡¢ÅÅµ¤Âå¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òº¹¤·°ú¤¯¤È·ë¶É¡ÖÀÖ»ú¡×·Ð±Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿È½ÃÇ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£