Appleが、日本時間10月14日午前2時からの開催をアナウンスしたイベントロゴは、iPhone12の新色を示唆しているのかもしれません。著名リーカーの有没有搞措(@L0vetodream)氏が、イベントロゴに関し「わかりやすい画像だ。この意味がわかりますか」と意味深なコメントを投稿しています。

有没有搞措(@L0vetodream)氏はこれまでに、iPhone12にはオレンジとブルー、パープルより濃いめのバイオレットがラインナップされることを示唆するメッセージを投稿していたことから、フォロワーも、オレンジとブルーを基調にしたイベントロゴはそれを表しているのだろうと予想しています。







また、丸いイベントロゴから、リーク画像をもとにしたレンダリング画像が公開されたAirTagsを連想したフォロワーも多いようです。



Airtag in the middle, perhaps the other circles are HomePods? Midnight blue is a new colour for 12!Pros, orange a new colour for 12/12 mini, erm I’ll have a think about others!

