昨年の親善試合での南野（左）と久保

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　日本協会は6日、国際親善試合（9日カメルーン戦、13日コートジボワール戦）に臨む日本代表メンバー23人の背番号を発表した。森保ジャパンの大半の活動で10番を背負ってきたMF中島翔哉（26＝ポルト）は選外となり、新10番は南野拓実（25＝リバプール）。注目された久保建英（19＝ビリャレアル）は17番に決まった。

　以下ポジション順の背番号

　▼GK

1　川島永嗣（37＝ストラスブール）

12　権田修一（31＝ポルティモネンセ）

23　シュミット・ダニエル（28＝シントトロイデン）

　▼DF

22　吉田麻也（32＝サンプドリア）

19　酒井宏樹（30＝マルセイユ）

3　室屋成（26＝ハノーバー）

2　植田直通（25＝セルクル・ブリュージュ）

20　安西幸輝（25＝ポルティモネンセ）

13　板倉滉（23＝フローニンゲン）

16　冨安健洋（21＝ボローニャ）

21★菅原由勢（20＝AZアルクマール）

　▼MF

8　原口元気（29＝ハノーバー）

7　柴崎岳（28＝レガネス）

6　遠藤航（27＝シュツットガルト）

14　伊東　純也（27＝ゲンク）

10　南野　拓実

9　鎌田大地（24＝Eフランクフルト）

4　中山雄太（23＝ズウォレ）

25　三好康児（23＝アントワープ）

11　堂安律（22＝ビーレフェルト）

17　久保建英

　▼FW

15　大迫勇也（30＝ブレーメン）

24　鈴木武蔵（26＝ベールスホット）

【注】★は初選出