日本協会は6日、国際親善試合（9日カメルーン戦、13日コートジボワール戦）に臨む日本代表メンバー23人の背番号を発表した。森保ジャパンの大半の活動で10番を背負ってきたMF中島翔哉（26＝ポルト）は選外となり、新10番は南野拓実（25＝リバプール）。注目された久保建英（19＝ビリャレアル）は17番に決まった。



以下ポジション順の背番号



▼GK



1 川島永嗣（37＝ストラスブール）



12 権田修一（31＝ポルティモネンセ）



23 シュミット・ダニエル（28＝シントトロイデン）



▼DF



22 吉田麻也（32＝サンプドリア）



19 酒井宏樹（30＝マルセイユ）



3 室屋成（26＝ハノーバー）



2 植田直通（25＝セルクル・ブリュージュ）



20 安西幸輝（25＝ポルティモネンセ）



13 板倉滉（23＝フローニンゲン）



16 冨安健洋（21＝ボローニャ）



21★菅原由勢（20＝AZアルクマール）



▼MF



8 原口元気（29＝ハノーバー）



7 柴崎岳（28＝レガネス）



6 遠藤航（27＝シュツットガルト）



14 伊東 純也（27＝ゲンク）



10 南野 拓実



9 鎌田大地（24＝Eフランクフルト）



4 中山雄太（23＝ズウォレ）



25 三好康児（23＝アントワープ）



11 堂安律（22＝ビーレフェルト）



17 久保建英



▼FW



15 大迫勇也（30＝ブレーメン）



24 鈴木武蔵（26＝ベールスホット）



【注】★は初選出