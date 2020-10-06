日本代表背番号 新10番は南野、久保は17番 9、13日国際親善試合
日本協会は6日、国際親善試合（9日カメルーン戦、13日コートジボワール戦）に臨む日本代表メンバー23人の背番号を発表した。森保ジャパンの大半の活動で10番を背負ってきたMF中島翔哉（26＝ポルト）は選外となり、新10番は南野拓実（25＝リバプール）。注目された久保建英（19＝ビリャレアル）は17番に決まった。
以下ポジション順の背番号
▼GK
1 川島永嗣（37＝ストラスブール）
12 権田修一（31＝ポルティモネンセ）
23 シュミット・ダニエル（28＝シントトロイデン）
▼DF
22 吉田麻也（32＝サンプドリア）
19 酒井宏樹（30＝マルセイユ）
3 室屋成（26＝ハノーバー）
2 植田直通（25＝セルクル・ブリュージュ）
20 安西幸輝（25＝ポルティモネンセ）
13 板倉滉（23＝フローニンゲン）
16 冨安健洋（21＝ボローニャ）
21★菅原由勢（20＝AZアルクマール）
▼MF
8 原口元気（29＝ハノーバー）
7 柴崎岳（28＝レガネス）
6 遠藤航（27＝シュツットガルト）
14 伊東 純也（27＝ゲンク）
10 南野 拓実
9 鎌田大地（24＝Eフランクフルト）
4 中山雄太（23＝ズウォレ）
25 三好康児（23＝アントワープ）
11 堂安律（22＝ビーレフェルト）
17 久保建英
▼FW
15 大迫勇也（30＝ブレーメン）
24 鈴木武蔵（26＝ベールスホット）
【注】★は初選出
以下ポジション順の背番号
▼GK
1 川島永嗣（37＝ストラスブール）
12 権田修一（31＝ポルティモネンセ）
23 シュミット・ダニエル（28＝シントトロイデン）
▼DF
22 吉田麻也（32＝サンプドリア）
19 酒井宏樹（30＝マルセイユ）
3 室屋成（26＝ハノーバー）
2 植田直通（25＝セルクル・ブリュージュ）
20 安西幸輝（25＝ポルティモネンセ）
13 板倉滉（23＝フローニンゲン）
16 冨安健洋（21＝ボローニャ）
21★菅原由勢（20＝AZアルクマール）
▼MF
8 原口元気（29＝ハノーバー）
7 柴崎岳（28＝レガネス）
6 遠藤航（27＝シュツットガルト）
14 伊東 純也（27＝ゲンク）
10 南野 拓実
9 鎌田大地（24＝Eフランクフルト）
4 中山雄太（23＝ズウォレ）
25 三好康児（23＝アントワープ）
11 堂安律（22＝ビーレフェルト）
17 久保建英
▼FW
15 大迫勇也（30＝ブレーメン）
24 鈴木武蔵（26＝ベールスホット）
【注】★は初選出