若くても、水上スキーを楽しむにはそれなりの体力や運動神経を必要とすることでしょうが、海外には91歳にして華麗にこなすおじいちゃんがいるそうです。

高齢だとは信じられない雄姿をご覧ください。

Couldn’t cross post- my grandpa skiing on his 91st birthday this week.



本当に91歳?

このたくましさはいったい……。

若い人の多くも負けているのではないでしょうか。

奇跡の1枚とかではなく、ちゃんと動画も存在しています。

My Grandpa, age 89, celebrating Fathers Day.fromr/gifs

2年前のおじいちゃん。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●心のセリフ「ナチスも共産党も潰してきた人生だが、ようやくリラックスしている」



↑どんでんがえし:このおじいちゃんはドイツ人。



●この男はまちがいなく(男性として)現役だと思う。



↑初デートからグイグイだよ。



↑(投稿者)ちなみに子供は7人いる。



●なんてこった。彼は本当に立ち上がれるの?



↑(投稿者)そうだよ、この写真は2日前。



●何てカッコいい。自分も孫の1人にしてくれるかな?



↑(投稿者)「なまけてないで芝生を刈れ」と言われるだけだよ。



●この写真のアングルからみた彼はクレイジーだな。



↑(投稿者)その他の写真はここからどうぞ。(Grandpa)





●自分は31歳だけど腰を痛める自信がある。



●知りたいけど、その健康をキープするのにどんなエクササイズをしたの? 走ったり、ウェイトリフティングをしたり、ハードに鍛えているのかな?



↑(投稿者)自分の知る限りでは、若いときにはウェイトリフティングをして、50年以上メカニックの仕事をしていた。たくさんの回転スキーと、おばあちゃんと長いウォーキング。



●なんてこった。その顔! 完全にコントロールできている。



●91歳なの? ほんと51歳でしょ?



若いころしていたスポーツもさながら、何を食べているのか、どんな生活をしているのか知りたいところですね。