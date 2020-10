パンデミックによって、世界中の観光地が閑散としていますが、目に見えた影響も出始めているようです。

観光客がいない間に育った「竹」が、外国人を驚かせていました。

Bamboo that grew up during the pandemic without the effect of tourists' touch



手前だけ、何の傷も入れられていない美しい竹。

むしろ他の竹がひどいとも言えますが……。

竹になじみのない地域の人だと、若竹の成長速度を知らないこともあって、よりショッキングに見えるのかもしれません。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●うちの国は観光に頼っているが、それでもこの数か月の「観光客なし」を楽しんだよ。森や国立公園は回復し、野生が広がり、交通環境もずっと良い。そうだね。良し悪しの寄せ集めだね。



↑ここアメリカの公園を見るといい、ゴミで台無しだ。



●破壊する観光客は最悪だが、それでも竹は最も観光客に強い植物だと思うよ。



●全く汚れていない竹を見たいかい? そのジャングルの中に10フィートほど踏み入れてみるとよい。



↑あるいは新しい竹が育つのを待つと良い。1時間に1.6インチ、あるいは90秒に1ミリのスピードで育つよ。8週間で10階建てのビルくらいになる。



●フロリダのレイクランドの公園に、これと全く見た目がそっくりな竹のある場所があるよ。



●まって、竹ってどれくらい早く育つんだっけ?



●竹って1日で育つんじゃなかったっけ?



↑1日で88cmほど育つ。完全に育ち切るまでに90日くらいかかる。



●しかし、いったいどんなバカな観光客がこんなことするんだよ。



●なぜみんな憤慨しているんだ。竹は異常なほど速く成長するよ。



↑それにほとんどの地域で侵略的な植物なので、誰も気にしないよ。



↑竹は速く育ち、簡単に入れ替わるから観光客に勧めているかもしれない。印を入れて6時間後に見に来てとかね。



●これはディズニーランドのインディー・ジョーンズの乗り物?



↑自分もウォルト・ディズニーのエクスペディション・エベレストかと思ったが、考えるとディズニーは長く閉まっている……。



●それはパンデミックでなくても、そういう感じじゃないかい?



●自分はローマに住んでいて、常に観光客であふれている。そのことは非常に感謝もしているが、このパンデミックで大勢の観光客なしで自分の都市を見られることはすごいと思ったよ。



●オレらがウイルスなんだな。



ちなみに竹の寿命は10〜20年程度だそうです。