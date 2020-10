『SUITS／スーツ』マイクが宇宙へ！『マーキュリー・セブン』10月16日（金）より独占配信

アメリカ初の有人宇宙飛行計画「マーキュリー計画」に抜擢された宇宙飛行士7人の実話を描くナショナル ジオグラフィックのドラマシリーズ『マーキュリー・セブン』が、Disney+(ディズニープラス)にて10月16日(金)より日本初独占配信となる。また、それに先駆けて宇宙飛行士7名のUS版キャラクターポスターも解禁された。

本作は、アメリカ初の有人宇宙飛行計画に選ばれた宇宙飛行士たちの実話を描くヒューマンドラマ。1958年から1963年にかけて実施された、アメリカ初の有人宇宙飛行計画「マーキュリー計画」。原作はトム・ウルフによるベストセラー「ザ・ライト・スタッフ―七人の宇宙飛行士」で、1984年には映画化もされている。

主人公は、米ソ冷戦の中で「マーキュリー計画」に選ばれた宇宙飛行士たち。国家の重圧に耐えながらも、仲間との絆を深め、一躍有名になっていく一方で、宇宙飛行士に求められる"ライトスタッフ(己にしかない正しい資質)"とは何かを追い求めながら、挑戦し続ける姿を描き出す。

また、不安や心の葛藤を抱えながらも夫を懸命に支えた妻や家族、彼らの周囲の人々の心の動きや絆も見どころ。アメリカの輝かしい時代は終わったと多くの国民が思っていた時代を背景に"普通の人間がいかにして非凡なことを成し遂げられるのか"というテーマを、実話を通して語りかける。

キャストは、『SUITS/スーツ』のマイク役で知られるパトリック・J・アダムスをはじめ、ドラマ版『リミットレス』のジェイク・マクドーマン、『ワンス・アポン・ア・タイム』のコリン・オドナヒュー、『MAD MEN マッドメン』のアーロン・スタトン、『One Tree Hill』のジェームズ・ラファティ、『エスケープ・アット・ダンネモラ〜脱獄〜』のマイカ・ストック、『マーベル インヒューマンズ』のマイケル・トロッターなど。彼ら"マーキュリー・セブン"のUS版キャラクターポスター画像も到着した。







製作総指揮には、プロデューサーとしてもアカデミー賞ノミネート経験のあるレオナルド・ディカプリオのほか、『ホワイトカラー』や『キャッスルロック』の脚本を手掛けたマーク・ラファティも名を連ねる。

冷戦中の1959年、ソ連に宇宙開発競争でリードされていたアメリカは、人類初の有人宇宙飛行計画を進めていた。数十年かかるとされたこの偉業を達成するため、新設されたばかりのNASAに与えられたのはわずか2年。同じくして、軍のテストパイロットの中から7人の宇宙飛行士が抜擢された。無名の軍人だった彼らは、アメリカ初の宇宙飛行士として公表されるや否や、瞬く間に英雄へと仕立て上げられていく...。

ディズニープラス オリジナルドラマシリーズ『マーキュリー・セブン』(全8話)は、Disney+にて10月16日(金)第1話と第2話が配信スタート。以降は毎週金曜日に新エピソードが到着する。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『マーキュリー・セブン』

(c) 2020 NGC Network US, LLC. All rights reserved.