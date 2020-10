『BATWOMAN／バットウーマン』注目の新シーズンに、『GOTHAM』キャストが出演！

バットマンが消えたゴッサム・シティを舞台に繰り広げられる、米CWのDCドラマ『BATWOMAN/バットウーマン』。主演が交代し注目が集まる新シーズンに、同じくDCコミックスが原作で人気を博した米FOXの『GOTHAM/ゴッサム』に参加していたアレックス・モーフがゲスト出演することが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じた。

アレックスが演じるのは、連続殺人鬼として知られるスーパーヴィラン、ビクター・ザーズ。公式では、「ザーズは、予測不可能なエネルギーを持つカリスマ的かつ熟練のヒットマン。誰かを殺す度に誇らしげに自分の肌に画線法を刻む」とそのキャラクター性が説明されている。

先述の通り、アレックスはゴッサムの世界での経験をすでに持っており、アンソニー・キャリガンが渡って演じた『GOTHAM』版のザーズとも共演済み。その他、『Marvel デアデビル』や『マダム・セクレタリー』、『マインドハンター』などに出演していた。

ザーズというキャラクターは、今年公開のマーゴット・ロビー主演映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』や、クリストファー・ノーランがメガホンを取った2005年公開の映画『バットマン ビギンズ』にも登場しており、前者ではクリス・メッシーナ(『The Sinner −隠された理由−:ジェイミー』)が、後者ではティム・ブースが演じDC作品ではお馴染みのヴィランだ。

『BATWOMAN』のシーズン1では、ルビー・ローズ(『オレンジ・イズ・ニューブラック』)が主人公ケイト・ケインを演じていたが、今年5月に降板が決定。新たなヒロインにはジャヴィシア・レスリー(『MACGYVER/マクガイバー』)が選ばれ、ライアン・ワイルダーというキャラクターに扮する。今年9月に開催されたDCの世界同時オンラインイベント「DCファンドーム」(第2弾)に参加したジャヴィシアは、ゴッサムの新たなプロテクターになるライアンについて、困難な戦いに直面するだろうと話していた。

『BATWOMAN/バットウーマン』シーズン2はカナダ・バンクーバーにて製作が再開しており、2021年に米CWにて放送予定。(海外ドラマNAVI)

