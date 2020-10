4人組ロックバンド・SEKAI NO OWARIが、女優の森七菜が主演を務め、俳優の中村倫也が相手役で共演する10月20日スタートの火曜ドラマ『この恋あたためますか』(TBS系/毎週火曜22時)の主題歌を担当することがわかった。主題歌「silent」はドラマに寄り添う珠玉のクリスマス・ソングとなる。本作は、コンビニチェーンの社長とアルバイトが、「スイーツなんて何も知らないくせに!」「企業として勝たなくてはだめだ!」とそれぞれ歯に衣(きぬ)着せぬ物言いで、ことあるごとに立場を超えて対立するが、コンビニスイーツの開発を通して惹(ひ)かれ合うようになるという、オリジナル脚本によるラブストーリー。森が21歳のコンビニ店員・井上樹木、中村が東京大学を卒業後、Eコマースを扱う外資系企業で輝かしい経歴を歩む浅羽拓実役を演じ、そのほか仲野太賀、石橋静河、山本耕史、市川実日子らが出演する。主題歌となるSEKAI NO OWARIの「silent」は、ドラマのために書き下ろされた新曲で、ドラマのストーリーに寄り添うと共にクリスマスに向けての楽曲。主題歌について森は、「世界観が圧倒的なSEKAI NO OWARIさんの楽曲が、このドラマの余韻をたっぷりもてなしてくれる安心感と、次週が恋しくなる切ないムードが『恋あた』をさらに盛り上げてくださるんだろうなと、すごく楽しみです。聞いていると、この曲からとても冬の匂いがするからか、今いる場所の空気が少し冷たいような…だから隣にいる人の体温がよりあたたかく感じるような、そんな気持ちになれます」とコメントしている。火曜ドラマ『この恋あたためますか』は、TBS系にて10月20日より毎週火曜22時放送(初回15分拡大)。