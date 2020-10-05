人気店が手がける新感覚サンドイッチが大阪に続々と登場。個性的で多彩な味にハマること間違いなし！

【写真】北海道の最高級昆布などの一番ダシで作るだし巻きのダシが、食べた瞬間にあふれ出す

■優しいダシの味に包まれる「だし巻揚げサンド専門店 まいてあげる」

「生クリーム専門店ミルク」などを手がけるグループの和食料理人と、高級食パン店「明日が楽しみすぎて」のパン職人がコラボ。マグロ節入り食パンに特製だし巻きをはさんだ、和の香り広がる新感覚サンドをぜひ。

【サンドイッチDATA】消費期限常温で当日中 予約不可 販売不定期

＜だし巻揚げサンド専門店 まいてあげる 住所：大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY本館1F Sign Of the Food内 電話：06-6631-7888 時間：11:00〜21:00 休み：施設に準じる 席数：なし 駐車場：なし アクセス：地下鉄、南海なんば駅より徒歩3分＞

※大阪府発行の感染防止宣言ステッカー取得店(Sign Of the Foodとして取得)

■手作りの絶品ハムに夢中「RETTE」

大阪のイタリアンなどで経験を積んだ女性店主が営むスタイリッシュなカフェでは、添加物を加えない自家製ハムを使ったパニーニが好評。バリスタの経験もある店主ならではのコーヒーや手作りスイーツも。

【サンドイッチDATA】消費期限当日中 予約可 販売注文後に調理

＜RETTE 住所：大阪市中央区内本町2-4-3-101 電話：070-4467-1165 時間：7:30〜18:00(LO)、土曜9:00〜18:00(LO)、日曜12:00〜17:30(LO) 休み：不定休 席数：約20席 駐車場：なし アクセス：地下鉄谷町四丁目駅より徒歩5分＞

■多彩な風味と食感にハマる「パンスケープスタンド 大阪靱公園店」

京都のベーカリー「パンスケープ」を展開するオーナーの新店。“丁寧に手作業した心のこもったパンを提供したい”との思いから、石うすでひいた全粒粉パンにこだわる。小麦の香り際立つ自慢のサンドを味わって。

【サンドイッチDATA】消費期限当日中 予約不可 販売注文後に調理

＜パンスケープスタンド 大阪靱公園店 住所：大阪市西区靱本町1-13-9 リノベる大阪1F 電話：なし 時間：11:00〜16:00 休み：不定休 席数：なし 駐車場：なし アクセス：地下鉄本町駅より徒歩3分＞

■厳選したデニッシュで作るエッグサンド「egg pooh」

大阪・豊中の「韓国ダイニング石鍋KOH」が、韓国でブームとなっているエッグサンド専門店をオープン。デニッシュ生地で作る韓流エッグサンドのほか、キュートなボトルドリンクや本格的なトッポギも用意。

【サンドイッチDATA】消費期限当日中 予約可 販売注文後に調理

＜egg pooh 住所：大阪市中央区西心斎橋1-8-1 電話：080-2750-5641 時間：11:00〜20:00(LO19:45) 休み：なし 席数：7席 駐車場：なし アクセス：地下鉄心斎橋駅より徒歩3分＞

※大阪府発行の感染防止宣言ステッカー取得店

※「関西ウォーカー」2020年10月号より転載。

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