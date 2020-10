新潟県Go To イートキャンペーン食事券

10月1日からスタートした「Go To イート」キャンペーン。「Go To トラベル」に続いて、ファイナンシャルプランナーで 節約 アドバイザーの丸山晴美さんにキャンペーンの基本と活用方法を解説していただきました。「Go To イート」とは、10月1日からスタートした感染予防対策に取り組みながら頑張っている飲食店を応援し、食材を供給する農林漁業者を応援するものです。どちらも登録店舗のみで利用することができますので、利用したい店舗が対象であるかどうかの確認をしておくと安心です。「Go To イート」を利用するには2つの方法があります。○利用方法1: プレミアム付き食事券の発行都道府県ごとに発行され、登録飲食店で使えるプレミアム食事券(購入額の25%分を上乗せ)1万円分購入すると、1万2,500円分の食事券になります。1回当たり2万円分の購入制限ありますが、何回でも購入することができます。お釣りは出ません。販売開始は都道府県によって異なりますが、最短スタートは新潟県の10月5日〜販売終了は全国共通2021年1月末まで、有効期限は3月末までなので、使用期限に注意をしましょう。プレミアム付き食事券は、コンビニや商工会、郵便局、インターネットなどで購入することができますが、都道府県によって購入できる場所が異なるので、事前に確認をしましょう。また、プレミアム付き食事券は店内飲食だけではなく、宅配やテイクアウト(持ち帰り)の支払いにも利用することができます。○利用方法2: オンライン予約によるポイント付与オンライン飲食予約サイト経由で、期間中に飲食店を予約・来店した消費者に対し、次回以降に飲食店で使用できるポイントが付与されます。昼食時間帯は500円分、夕食時間帯(15時〜)は1,000円分のポイントを付与。ポイントの上限は、1回の予約当たり10人分(最大1万円分のポイント)。ポイントの付与は2021年1月末まで、利用は3月末までの期間限定ですので、失効に気を付けましょう。主な予約サイトは、「ぐるなび」「食べログ」「一休.comレストラン」「EPARK」「Yahoo! ロコ飲食予約」「オズモール」「LUXA」など15サイト。1回で10人分まで予約でき、予約した人が人数分のポイントをもらえます。来年1月末まで何回でもポイントをもらうことができるので、ランチやディナーといった外食の際は対象サイトからお店の予約をしてから食事をするとお得です。注意点としては、直接お店に予約をしてもポイント付与の対象とはなりませんので、必ずオンライン飲食予約サイトを経由して予約をしましょう。これからクリスマスや忘年会、新年会といった飲食を伴うイベントもありますので、上手に利用して、飲食代の節約につなげたいですね。また、Go To イートキャンペーンを利用する際には、手洗い・消毒の徹底、咳エチケットを守って、会話を控えめにすること、三密を回避して換気に協力をしましょう。丸山晴美 外国語の専門学校を卒業後、旅行会社、フリーター、会社員、コンビニ店長へと転職。22歳で節約に目覚め、年収が350万円に満たないころ、1年で200万円を貯める。26歳でマンションを購入。2001年に節約アドバイザーとして独立。ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザーの資格を取得し、お金の管理、運用のアドバイスなどを手掛け、TV、雑誌などで幅広く活躍している この著者の記事一覧はこちら