Í¥½¨¤¹¤®¤Æ¤â¤¦´°Çä¡ª¡©½©¤Ë»È¤¨¤ëH¡õM¤Î¡Ö½Ü´é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¥³¡¼¥Ç3Áª
H¡õM¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
H¡õM¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
²Á³Ê¡§¡ï5,999¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
ÃåÍÑ¥µ¥¤¥º¡§38
¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§0898713001
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢É®¼Ô»äÊª
º£²óÃå²ó¤·¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢H¡õM¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥«¡¼¥¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÆþ¤Ã¤¿½©¤é¤·¤¤¿§Ì£¤ÎÀéÄ»³Ê»ÒÊÁ¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Î¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½©¤é¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãå¤³¤Ê¤·¡ÇòT¥³¡¼¥Ç¤Ë±©¿¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¢¨¥â¥Ç¥ë¿ÈÄ¹¡§161cm
²Æ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Çò¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î±©¿¥¤ê¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¥Ü¥ë¥É¡¼¤Ê¤É½©¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë½©¥à¡¼¥ÉÉº¤¦Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Ãå¤³¤Ê¤·¢¥Ç¥Ë¥à¡Ü¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥³¡¼¥Ç¤Ë±©¿¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤º¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¿§Ì£¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¿§¤ò»È¤¤²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Ï½À¤é¤«¤¯¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¥Ç¥Ë¥à¥«¥é¡¼¤È¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÇÛ¿§¤Ç¤¹¡£
Ãå¤³¤Ê¤·£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë±©¿¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë
ºÇ¸å¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¾å²¼¤Î¿§¤òÂ·¤¨¤ë¤È¡¢ºÙ¸«¤¨¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
Â¸µ¤Ï¥Ö¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÇò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢ÄøÎÉ¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ã¤È±©¿¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ÆÃå¤¿¤ê¡¢Âµ¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë¸ª³Ý¤±¤·¤¿¤ê¡£µ¤Ê¬¤äµ¤¸õ¡¢TPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£
¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£