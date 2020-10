2020年12月11日(金)より「週刊少年ジャンプ」で好評を博した人気漫画作品『約束のネバーランド』(白井カイウ・出水ぽすか 著、集英社 刊)の展覧会「連載完結記念 約束のネバーランド展」(以下、約ネバ展)を2020年12月11日(金)より六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで開催。展示会で初公開される描きおろし漫画の内容が発表となりました!

本展では‟約ネバ“の世界に存分に浸れる空間の中で数々の名シーンを展示するとともに、連載開始前の秘蔵資料なども紹介し、衝撃の第1話から感動の最終回までの軌跡を辿ります。さらに本展のために、白井カイウ氏、出水ぽすか氏によって描きおろされた19ページもの漫画を公開! 作品の世界観に合わせた原画展示と創作の裏側に迫る様々な資料で、‟約ネバ“の魅力にどっぷりとハマることができる展覧会です。

描きおろし漫画のエピソード内容発表!

本展のために特別に描きおろされる漫画のエピソードのテーマは「完結後のエマとGF(グレイス=フィールド)の家族たちのお話」に決定!

19ページものボリュームで描かれる、最終回を迎えたあとのエマと仲間たちの物語は必見です。今回はその貴重なネームの一部を特別に公開します! 兄弟みんなでやりたかったこととは……? 気になる全貌は、約ネバ展に足を運んでいただき、ぜひその目でお確かめください!

また、こちらの描きおろし漫画は、グッズ付チケットの特典冊子にも完全収録されます。(詳細は後述のチケット情報をご確認ください)

※この漫画のエピソード内容については、8月11日から9月14日までTwitterで【「約ネバ展」描きおろしエピソード大予想キャンペーン】を実施しており、855件にわたる応募(回答リツイート)がありました。

本展の見どころ紹介

――「私達はずっと食べられるために生きてきたの?」

衝撃の展開から始まった壮大なストーリーを、感動の最終回まであますことなく網羅した本展。その内容の一部を、展示される名シーンと共に改めてご紹介します。

◆優しいママ。愛する家族。温かで平和な日常は、すべて仮初のものだった…。真実に気づき、施設からの脱出を目指すエマと子どもたち。

自由を求め、生きるために、ママやシスターたちとの命を懸けた駆け引きと、緊迫の心理戦が繰り広げられる。

◆人を食べない異端の鬼たち、ソンジュとムジカ。

13年の間、ひとりシェルターにこもっていた謎のオジサン。

GP(ゴールディ・ポンド)で鬼と戦い続けていた‟先輩”、ルーカスたち。

脱出後の様々な出会いの中で、エマたちはこの世界の謎――鬼と人間との間に交わされた「約束」の存在を知る。

◆死んだと思っていたノーマンとの再会に喜ぶエマたち。全食用児の解放を目指し、鬼の絶滅を望むノーマンに対し、鬼と人間の新たな在り方を望むエマ。それぞれの道を目指し分かれたふたりは、再び王都で対峙する。激化する鬼と人間との戦いの中で発覚する“鬼”の秘密。そして、最後にエマたちの前に立ちふさがるのは…!!

それぞれの名場面がどのような形で展示されるのかについては、今後の続報や展覧会本番まで楽しみにお待ちください!

また、本日10月5日より、全日事前予約制のチケットが発売開始。数量限定の特別冊子付チケット情報も発表されました。12月には実写映画の公開、また来年にはアニメの第2期を予定し、完結後もまだまだ広がりを見せる“約ネバ”の初の展覧会にご注目ください!

チケット情報

展覧会チケットが 10 月 5 日(月)12 時より発売開始!

全日事前予約制(日時指定券)で LINE チケットにて販売。

数量限定のグッズ付チケットも同時発売。

■展覧会チケット

【全日事前予約制(日時指定入館券)の導入】

新型コロナウイルス感染予防対策として、本展は混雑緩和・安全対策のため「日時指定制」とさせていただくことになりました。チケットはすべて LINE チケットで数量限定販売を行います。ご入場にあたってはすべてのお客様を対象に、LINEチケットより「日時指定入場券」をご購入いただき、ご来館日時の予約が必要です。各日のチケットは先着順、予定数量に達し次第販売終了となります。

入場の際は、当日 3 階のチケットカウンターにて入館券の引換が必要となります。また、ご来館に際して検温、手指消毒、マスク着用は必須となりますので、予めご了承くださるようお願いいたします。

詳細は東京会場公式サイト(https://tcv_neverland_ex.roppongihills.com/ticket/)をご確認ください。

■数量限定グッズ付チケット

数量限定となるグッズ付チケットの特典グッズは、「約ネバ展スペシャル冊子『Tracks to the NEVERLAND』」。白井カイウ・出水ぽすか両氏のスペシャルインタビューや、作品の設定資料、展覧会特別描きおろし漫画なども完全収録した、‟約ネバ“ファン必見のコンテンツが詰まったオリジナルブックレットです。数量限定のグッズ付チケットとして10月5日(月)より販売します。(B5 判・表紙+本文 56P)

※デザイン・仕様は変更になる場合があります。

※「グッズ付チケット」はオリジナルグッズ「約ネバ展スペシャル冊子『Tracks to the NEVERLAND』」が付いたチケットです。グッズは会期中、3階チケットカウンターにてお引き換えいたします。

※会場での販売はございません。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

「約束のネバーランド展」開催概要

◆展覧会名: 連載完結記念 約束のネバーランド展

(英語表記)THE PROMISED NEVERLAND SPECIAL EXHIBITION

◆ 会 期 : 2020 年 12 月 11 日(金)〜2021 年 1 月 11 日(月・祝) ※会期中無休

◆開館時間: 10:00-22:00(最終入場 21:30)

◆ 会 場 : 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー スカイギャラリー

東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52 階

◆ 主 催 : 東京シティビュー

◆原作/作画: 原作・白井カイウ/作画・出水ぽすか 『約束のネバーランド』

◆企画協力: 週刊少年ジャンプ編集部

◆ 企 画 : 約束のネバーランド展製作委員会

◆ 協 賛 : 共同印刷、LINE チケット

◆ 協 力 : カラーキネティクス・ジャパン

◆ 入場料 : 約ネバ展・展望台共通チケット 一般 2,000 円、シニア (65 歳以上)1,500 円、

高校生・大学生 1,200 円、4 歳〜中学生 600 円

数量限定グッズ付チケット 2,800 円 ※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【展覧会公式ポータルサイト】 https://yakuneba-ten.jp/

◆展覧会公式 Twitter:@yakuneba_ten

◆一般からのお問い合わせ先:03-6406-6652(東京シティビュー)

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。最新情報、注意事項、新型コロナウイルス感染症予防対策は展覧会公式ポータルサイト及び東京会場公式サイトにてご確認の上、ご来場ください。

(C)白井カイウ・出水ぽすか/集英社

