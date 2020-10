Snow Manが主演し、滝沢秀明が初監督を務める映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』より、メンバーのパワフルなパフォーマンスが満載された60秒の本予告映像が初解禁された。Snow Manの映画単独初主演となる本作は、滝沢が演出する舞台『滝沢歌舞伎 ZERO』の初映画化。舞台をデジタル映像化するだけではなく、映画用にすべて新撮。「腹筋太鼓」やアクション、ダンスなど圧倒的な肉体の迫力と「鼠小僧」のコミカルな舞台の楽しさはそのままに、今までの舞台ではなかったシーンも新たに描かれた。特に「鼠小僧」の芝居では舞台を飛び出し、ロケでの撮影を実行。さらにSnow Manの新曲も初披露される。舞台『滝沢歌舞伎』は、故・ジャニー喜多川氏が企画・構成・総合演出を務め、2006年より上演されてきた。昨年は滝沢の演出、Snow Man出演で『滝沢歌舞伎 ZERO』として生まれ変わり、新橋演舞場ほかで上演された。今年の公演は新型コロナウイルスの影響で中止となったが、装いを新たに映画プロジェクトとして始動。新橋演舞場での無観客舞台収録のほか都内近郊でもロケを行い、8月2日、クランクアップを迎えた。12月4日からの全国の映画館での公開に先駆け、『滝沢歌舞伎』の聖地とも言える新橋演舞場にて、いよいよ10月4日に初お披露目される本作。特別上映を行う新橋演舞場、南座、御園座、3劇場計62回の鑑賞チケットは発売開始後、即日全回満席となった。本予告映像は、『滝沢歌舞伎ZERO』の人気演目でもある、腹筋太鼓に挑む男たちの雄々しい叫びからスタート。続いて、アクション、ダンスなど、Snow Manの優れた身体性を存分に示した迫力のパフォーマンス、メンバーそれぞれの魅力あふれるエモーショナルなショット、ドキッとするようなセクシーカットなどがテンポよく映し出されていき、最後はユーモラスなオチで終了。滝沢監督の手腕が光る、期待と興奮を呼ぶ映像に仕上がっている。映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』は12月4日より全国映画館にて公開。東京・新橋演舞場にて10月4〜7日、京都・南座にて10月23日〜11月1日、名古屋・御園座にて11月2〜10日、特別上映。