【今週スタートの海外ドラマ】マギー帰還！『ウォーキング・デッド』シーズン10最新話

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(10月5日〜)は、ついにお披露目となる『ウォーキング・デッド』シーズン10最新話や、『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』シリーズ第2弾など新作が登場する他、Huluにて『シカゴ・ファイア』シリーズが一挙配信。お見逃しなく!

10月5日(月)

■22:00〜『ウォーキング・デッド』シーズン10第16話(FOXチャンネル&Hulu)

当初シーズンファイナルだったエピソードがついにお披露目! ベータはウォーカーの大群を引き連れ、ついにタワーを包囲。ダリルたちは馬車に音楽器材を乗せ、群れを誘導する作戦を立てるが、肝心の馬車へたどり着くには大群の間を通り抜けなくてはならない。犠牲者が出るかもしれない...。

10月7日(水)

■『湖へ』(Netflix)

ロシア発のサバイバルスリラードラマ。未知の感染症がモスクワに蔓延し、平穏だった日常は崩壊。都市を逃れ、人里離れた湖畔を目指す生存者たち。彼らの敵は恐怖のウイルス、凶悪な略奪者、そして自らをむしばむ心の闇。

10月8日(木)

■23:00〜『アレックス・ライダー』(AXN)

アンソニー・ホロヴィッツの同名小説をドラマ化。育ての親である叔父が不可解な死を遂げたことをきっかけに、特別なミッションのためMI6に採用された10代の少年アレックス・ライダーの活躍を描くスパイ・アクションドラマ。

10月9日(金)

■『ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー』(Netflix)

『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』のクリエイターが贈る、待望のアンソロジーシリーズ第2弾。古い館に移り住む世話係を待ち受けるのは、身も凍るようなゴシックロマンスの世界。何世紀にもわたる愛と喪失の暗い秘密が掘り起される...。





■『シカゴ・ファイア』シーズン1〜6(Hulu)

敏腕プロデューサーのディック・ウルフが手掛ける、シカゴ消防局51分署に所属する消防士や救急隊員らの活躍を描く米NBCの大人気ドラマがHuluにて一挙配信。

10月11日(日)

■16:00〜『トスカーナ大衆酒場の事件簿』(AXNミステリー)

海が美しいイタリアの町トスカーナを舞台に、大衆酒場兼カフェに集まる常連客のおっさんたちとその店のオーナーが繰り広げるミステリードラマ。時に腹を抱えて笑い、時に涙してしまう作品だ。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ウォーキング・デッド』シーズン10 (c) 2019 AMC Network Entertainment LLC. All Rights Reserved./Netflix『湖へ』『ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー』/『アレックス・ライダー』(c) 2020 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved./『シカゴ・ファイア』(c)2018 Universal Studios. All Rights Reserved./『トスカーナ大衆酒場の事件簿』(c)2013 Sky Italia S.r.l. - Palomar