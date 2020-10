博覧強記の読書家、読書猿。古今東西の名著で蓄えた膨大な知識を生かし、これまで『アイデア大全』『問題解決大全』などのヒット作を世に出してきた。そんな彼の新刊『独学大全』は、これまで自力で学んできた彼の考え方のエッセンスが詰まっている。独学にとどまらず、日常生活やビジネスなど様々な場面で応用可能なライフハックを、『独学大全』から紹介する。

「やる気を出す」ための最短経路

「The shortest answer is doing the thing」(最短の答えとは、やることだ)

『誰がために鐘は鳴る』『老人と海』など数々の名作を残した偉大な作家、アーネスト・ヘミングウェイの言葉である。

ノーベル文学賞を受賞した偉大な作家アーネスト・ヘミングウェイ[Photo by gettyimages]

だから私は

「○○を独学で学びたいんですけど、やる気が出ません。どうすればいいですか?」

と質問された場合

「まずは本を3行読め」

「1分間、勉強しろ」

と答えるようにしている。たいてい相手は「バカにしてるの?」とでもいった苦虫を嚙み潰したような顔になるが、それは着手することの持つ〈魔力〉を知らないからだ。

最初から「やる気を出す方法」に頼ろうとすること自体が間違いである。そもそもやる気とは、自身の行動が良い結果につながったから生まれるものだ。「テストで良い点数を取れた」「サッカーの地区大会で優勝できた」といったポジティブな体験があって初めて、勉強や部活へのやる気が出るのであって、泉のように何もせずとも湧いてくるものではない。

「やる気を出せば勉強できる!」というのは、「スピードメーターの針を動かせば車が加速する」と考えるのと同じだ。原因と結果を混同した、目に余る勘違いだろう。

やる気を出すためには、「行動→いい結果→やる気→行動→…」という好循環サイクルを回す必要がある。この三つの要素の中で、自分の意志で始められるのは「行動」だけだ。だから前述の通り、まずは何か行動を起こすよう勧めることにしている。

また「やる気の好循環サイクル」を上手く回すためには、最初のうちは小さな成果を積み重ねていくことが重要である。やる気が出せずに挫折した経験がある人は、「目標設定が大きすぎる」という致命的なミスを犯していることが多い。

いきなり「フィナンシャルプランナー1級に合格する」という大きな目標に向かって走り出すと、達成まで時間もかかるし途中で挫折する可能性も高い。だからこそ、目標を小分けにしてスモールステップで取り組むべきである。

Photo by iStock

今回は、大きな目標を簡単に細分化できる「1/100プランニング」と、最初の一歩を踏み出す「2ミニッツ・スターター」という2つの技法を紹介したい。簡単な課題を達成し小さな成功体験を重ねることこそ、やる気を出すための最短経路なのだ。

夢を「数字」で具体化してみる

ほとんどの夢には重さがない。「英語が話せるようになりたい」「いつかこの資格を取ってやる」などと夢を語るだけであれば、誰にでもできる。しかしこれらの言葉に、さほど実現性を感じないのは私だけだろうか? 実現への第一歩は、夢に「重さ」を与えることだ。正確でなくとも構わないから、夢を数字で表現してみればいい。

【1/100プランニング】

1. 「実現したいこと」を数値目標に変換する

「資格試験に合格したい」という目標の場合、「過去問を1000問解く」というように数値化する。

2. 「実現したい目標」の1/100の小目標を設定して、今すぐ実践する

まずはこの場で、過去問を10問だけ解いてみる。

3. それでも達成が難しそうならば、1/1000、1/10000…とさらに細分化して取り組む

「なんだ、たったそれだけか…」と思う人もいるかもしれない。しかしさっきまで漠然とした夢だったものが、少し現実味を帯びてきたのではないだろうか。ただ語るだけでは何も進まなかった「資格試験に合格する」という目標が、100日(1000問÷10問/日)後に達成できることになった。

ただ夢を語るだけでは行動に結びつかないが、「参考書を3ページ読む」「問題を5題解く」といった具体的な目標に変換して初めて、何をどれだけやればいいのか、夢を実現させる具体的な方法が見えてくる。

資格試験の場合は「問題の数」に変換できたが、果たして「テニス部でレギュラーになる」ためにはどうすればいいのか? 「今日から大会出場メンバーを決定する日までの100日間で1万回素振りする」と決めて、1日に1000回チャレンジしてみてもいいが、「レギュラーになるために必要な素振りの回数」がどれくらいか見極めるのは非常に難しい。

Photo by iStock

このような場合、「順位」で数量化する方法も考えられる。たとえばレギュラーに選ばれる部員の枠が5人で、自分が現在上から8番目くらいの上手さだったとする。その場合「100日間で3人の部員を抜く」という目標ができる。単純計算で33日ごとに自分より上手な部員を超えればいいということだ。

さらに最初の1人を抜くために、サーブ、スマッシュなど10種類のスキルを取り上げよう。仮に自分とその部員Aを比較して、相手よりも勝っているスキルが自分は3つ、部員Aには7つあるとする。

この数を逆転させて6:4になればAよりも上手くなれるとすると、最初の11日間は1種類目のスキルを重点的に磨き、33日後には合計6つのスキルで上回っていればいい。このように考えることで、やるべきことがより具体的に見えてくるのではないだろうか。

この「1/100プランニング」は、1日にやるべき量を細かく計算して最初の一歩を踏み出す技法だった。一方、「計算するのすら面倒くさい」という尊敬すべき「ものぐさ者」も世の中には存在するだろう。そういった人には、一定の時間を自分で決めて、その時間内にできるだけ集中するという方法も有効である。

何よりも「着手」が大事な理由

2つ目の「2ミニッツ・スターター」は非常に単純な技法ながら、ぐずぐずしてしまう人にとって、その効果は絶大である。何かを成し遂げるには、着手すること、つまり最初の一歩を踏み出すことがなによりも重要だ。

Photo by iStock

1. タイマーを2分にセットする

2. タイマーをスタートさせ、課題に取り組む

3. タイマーが鳴ったら作業をストップする

4. 2秒以内に、以下の3つのどれかを選択する

A:このまま制限時間を設定せずに同じ作業を続ける

B:同じようにタイマーをセットし、次の2分間は別の作業に取り組む

C:作業を止めて休憩する

着手することによって、人間は課題への評価を「修正」する。往々にして、人は問題を過大、あるいは過小に評価してしまう傾向がある。過大評価してしまうと「自分の手に負えない」と思い込んで先延ばししてしまい、逆に過小評価した場合、「いつでもできるだろう」と甘く見て後々後悔することになる。

まず課題に着手しさえすれば、自身が抱いていた先入観を「修正」して、正しい難易度を把握できるのだ。他にも、より正確な所要時間の見積もりや、課題をやる意味なども、着手して初めて見えてくるだろう。その意味でも「少しだけやってみる」というのは、案外有効なライフハックなのだ。

また少しだけ取り組んで作業を止めてしまうと、課題は中途半端なまま放置される。ヒトという生き物には、中途半端なままで放置されたものがあるとむずがゆく感じ、やり遂げたくなってしまう習性があることは、心理学で証明されている。

そのため、2分で止めて他の仕事を始められる人は、かなり自己コントロールの力が強いと言える。実際にやってみればわかると思うが、2分ぴったりで作業を止めることは意外と難しく、ついつい3〜4分ほど続けてしまうだろう。

冒頭に登場したヘミングウェイには、文章の途中でその日の仕事を止めて、翌日へと持ち越す習慣があった。一見すると、中途半端のまま執筆を終わらせるのは非合理的だが、彼はこの傾向を利用していたのだ。一度課題に手を付けてしまえば、あとは「人間の本能」が背中を押してくれる。

今回は、「とりあえず取り組んでみる」ための技法を紹介した。最初の一歩を踏み出すだけで、やる気が出る、課題の性格の難易度や所要時間がわかる、心理的に完成させたくなってしまう…など良いことづくめである。

しかしここまで説明しても、信じられないことに「仕事が忙しいから…」「時間がなくて…」などと言い訳する人がいる。そこで次回は、忙しい日常の中から空き時間を見つけ出し、集中して課題に取り組むためのライフハックを紹介したい。