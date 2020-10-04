Amazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ç¡¢1000±ßÂæ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ä2000±ßÂæ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤É¨¾å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¡¼¥ó ¥³¥Þ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Îµ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2020Ç¯10·î4Æü¤Ï¡¢1000±ßÂæ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ä2000±ßÂæ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤É¨¾å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢º£¤¹¤°Íß¤·¤¤¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÆÀ¤ËÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2020Ç¯10·î4Æü7»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥é¡¼ÁªÂò¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý³°¤Î¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥é¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
1088±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü11»þ25Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
2974±ß¡Ê21%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü09»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
879±ß¡Ê¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡§ÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡Ë
959±ß¡Ê¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡§ÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡Ë
¡ä¡äŽ¢¡ÚËÜÆü¸ÂÄê¡Û½ñÎà¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀŽ£¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ø
1425±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡§ÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡Ë
800±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡§ÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡Ë
1824±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡§ÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡Ë
¡ä¡äŽ¢¡ÚËÜÆü¸Â¤ê¡ª¡Û¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»þ·×¡¦¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾¦ºà¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀŽ£¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ø
1700±ß¡Ê18%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü09»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
3403±ß¡Ê¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡§ÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡Ë
3724±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡§ÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡Ë
2682±ß¡Ê¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡§ÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡Ë
¡ä¡äŽ¢¥¢¥¤¥ê¥¹¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤ä¼ýÇ¼¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀŽ£¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ø
3399±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü12»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
4420±ß¡Ê26%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü09»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
1274±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü11»þ25Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
2193±ß¡Ê18%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü11»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
1214±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü12»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
2703±ß¡Ê18%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
2363±ß¡Ê70%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü12»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
764±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü09»þ35Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
1513±ß¡Ê24%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
2039±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡§10·î4Æü10»þ55Ê¬¤Þ¤Ç¡§¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë
¡ä¡ä¤½¤Î¤Û¤«¤ÎŽ¢¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëŽ£¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø
2020Ç¯10·î4Æü¤ÎŽ¢KindleÆüÂØ¤ï¤ê¥»¡¼¥ëŽ£
¡öÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ÇŽ¢KindleÈÇŽ£¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
499±ß¡Ê¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
299±ß¡Ê¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
499±ß¡Ê¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§10·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢10/14¤Þ¤ÇŽ¢Kindle UnlimitedŽ£¤¬Ìó97%¥ª¥Õ¡ª3¥ö·î´Ö99±ß¤Ç»È¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥»¡¼¥ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ï»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë ¤½¤Î¤Û¤«¤ÎŽ¢¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëŽ£¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø
¡ä¡ä¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤ÎŽ¢¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëŽ£¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë ¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤ÎŽ¢¿ôÎÌ¸ÂÄêŽ£¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ÊPCÈÇ¤Î¤ß¡Ë
Image: Amazon.co.jp
Source: Amazon ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë