サム＆ディーンが『スーパーナチュラル』を語り尽くす！ロングインタビュー動画到着

先月ついにシリーズ最終回を撮影したと伝えられている大ヒットドラマ『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』。その主演コンビ、ジャレッド・パダレッキ&ジェンセン・アクレスのロングインタビュー動画をご紹介しよう。



今回到着したのは、サム&ディーン・ウィンチェスター兄弟役のジャレッドとジェンセンが今年7月に行った15分以上にわたるロングインタビュー。15年間続いた『SUPERNATURAL』が二人の人生にどのような影響を与えたのかや余暇の過ごし方、ファイナル・シーズンの想いを語っている。

また、スパナチュグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施中。ワーナー海外ドラマシリーズTwitter(@WBTV_JP)をフォローして参加する形で、締切は10月18日(日)まで。

October 1, 2020



また、Twitter同時再生鑑賞会 第7弾が10月9日(金)21:00より開催予定。ファイナル・シーズンを見ながらハッシュタグ「おうちでスパナチュ」をつけてみんなで盛り上がってみては? 上映されるのは、最終シーズン第1話「再び、悪夢のはじまり」。

September 17, 2020



また、毎月配信中のスパナチュ待受壁紙カレンダーの10月分が登場。シーズンのキーアート画像を使った、ここでしか手に入らない限定カレンダーだ。

■『SUPERNATURAL』商品情報

・ファイナル・シーズン PART1

...10月9日(水)DVD先行レンタル開始

DVDレンタル Vol.1〜5

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

デジタルセル先行配信中 ※字幕版のみ

配信プラットフォームは海外ドラマエクスプレス公式サイトへ

(http://wwws.warnerbros.co.jp/kaidora-ex/)

・ファースト・シーズン〜フォーティーン・シーズン

...ブルーレイ&DVD発売中/DVDレンタル中/デジタル配信中

発売・販売:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『SUPERNATURAL』

(c) 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.