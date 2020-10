「英雄コナン」シリーズ、Netflixでドラマ化が決定！

『ターミネーター』で知られるアーノルド・シュワルツェネッガーが有名になったきっかけでもある1982年の映画『コナン・ザ・グレート』、続編の『キング・オブ・デストロイヤー/コナンPART2』、そしてそのリブート版にあたり『アクアマン』のジェイソン・モモアが主演を務めた『コナン・ザ・バーバリアン』。これらの主人公である「英雄コナン」を元にしたドラマシリーズがNetflixで製作されることが明らかになった。米Deadlineら複数メディアが報じている。

映画はアメリカ人作家ロバート・E・ハワードによる「英雄コナン」シリーズを元にしたもの。Netflixはフレドリック・マルンバーグがオーナーであるキャビネット・エンターテイメントが所有権を持つコナン・プロパティーズ・インターナショナルとの契約を結び、マルンバーグとマーク・ウィーラーが率いるパスファインダー・メディアがドラマ版の製作を担う。この契約によりNetflixはハワードの原作権を取得し、ドラマシリーズと長編映画の両方を実写かアニメーションで製作することができることになり、今回発表されたドラマ版は実写になるという。現在は、ショーランナーや脚本家らを選定中で、マルンバーグとウィーラーはシリーズの製作総指揮を務める。

ハワードは1932年に怪奇小説専門のパルプ雑誌「ウィアード・テイルズ」でこの短編小説のシリーズを発表。コナンの物語は長年にわたり、世界中で1000冊以上のコミック本、100冊以上の小説、長編映画、テレビシリーズ、ビデオゲーム、そしてコレクターグッズ、おもちゃなどのあらゆる分野でのインスピレーションとなってきた。映画のみならず、アニメシリーズ『Conan the Adventurer(原題)』や『Conan and the Young Warriors(原題)』も放送されていた。

シュワちゃん、ジェイソンに続き誰がコナン役を務めるのか、そのニュースも待ちたい。(海外ドラマNAVI)



