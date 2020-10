中森明菜デビュー40周年を前に、ライブ映像を毎月1本連続放送

[放送予定]

●10/25日13:00〜15:00:全編放送! M-ON! LIVE 中森明菜 『felicidad AKINA NAKAMORI LIVE ’97』

●11月放送予定:全編放送! M-ON! LIVE 中森明菜 『中森明菜 2000 「21世紀への旅立ち」』

●12月放送予定:M-ON! LIVE 中森明菜 『Akina Nakamori Live tour 2003 〜I hope so〜』

●2021年1月放送予定:M-ON! LIVE 中森明菜 『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 The Last Destination』

●2021年2月放送予定:M-ON! LIVE 中森明菜 『Akina Nakamori Special Live 2009 “Empress at Yokohama”』

●2021年3月放送予定:M-ON! LIVE 中森明菜 『“UTAHIME” AKINA NAKAMORI PARCO THEATER LIVE』

“芸術の秋”といえども、ライブ会場に出掛けての音楽鑑賞はまだまだ制限されている。せめて自宅の特等席で、かつての名ライブを楽しんではどうだろう?MUSIC ON! TV(エムオン!)は、中森明菜の過去のライブを7ヵ月連続で放送中。この10月は、88年の「Femme Fatale」ツアー以来9年振りに開催された全国ツアーの最終日にあたる東京国際フォーラムでのライブ「felicidad AKINA NAKAMORI LIVE ’97」を放送する。中森明菜のライブと言えば、89年4月29日/30日によみうりランドEASTで行われたアニバーサリー・ライブが伝説になっている。人気絶頂と言われ、歌も表情も豊かなその姿は公私ともに輝いているかに見えた。しかし、7月11日に当時恋人だった近藤真彦のマンションで自殺未遂を起こし、それ以降はメディアへの露出を控え、音楽活動も断続的になる。今回の放送では、96年や97年のライブもあるが、中心を占めるのは、20周年を過ぎて毎年円熟味を増していった頃の映像化されたライブ。練られた演出、独特のパフォーマンス、そして歌声。いずれも大切なファンを前にした真摯なライブが見る者を惹きつける。ちなみに、10月7日に西城秀樹や安全地帯、RCサクセション、フジファブリックのなどのライブ作品とともに発売される「今年はおウチでライブに浸れ! J-Rock & Pops 映像キャンペーン2020」のDVDリストにも、このうちの4作、『felicidad AKINA NAKAMORI LIVE ’97』『Akina Nakamori Live tour 2003 〜I hope so〜』『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 The Last Destination』『Akina Nakamori Special Live 2009 “Empress at Yokohama”』が含まれている。ビデオクリップ集『CLIP 2002〜2007 & MORE』とともに期間限定でのお値打ち価格¥2,178(税込)なので、こちらも要チェック。自宅のホームシアターで、思う存分大声で明菜を応援しよう。(文:fy7d)【関連記事】