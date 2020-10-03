º£°ìÈÖ»È¤¨¤ëGU¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×♡¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¤ÏÀäÂÐ¤ä¤á¤ÆNG¥³¡¼¥Ç¡õÂç¿Í²Ä°¦¤¤OK¥³¡¼¥Ç
º£²ó»È¤¦¤Î¤ÏGU¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×
GU¡¡¥À¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡ÊÄ¹Âµ¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï1,490¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥«¥é¡¼¡§07 GRAY¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤Û¤«¡¢Á´7¿§Å¸³«¡£
ÃåÍÑ¥µ¥¤¥º¡§XL¥µ¥¤¥º
¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿·Ú¤¤Ãå¿´ÃÏ¤Ç¥·¥ï¤Ë¤Ê¤â¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¥â¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥¯¡õ¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡¢ÊØÍø¤Ê¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
Á´5¿§¤¢¤ëÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥°¥ì¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
NG¥³¡¼¥Ç
¢¨¥â¥Ç¥ë¿ÈÄ¹¡§161cm
¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤æ¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ë¤æ¤ë¤¤¥ï¥¤¥É¥¸¡¼¥ó¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï²¿½è¤Ø¡Ä¡©½÷À¤é¤·¤µ¤¬¥¼¥í¤Î¤À¤é¤·¤Ê¥³¡¼¥Ç¡£¤³¤ó¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥¢¥é¥µ¡¼¡õ¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤ÏÀäÂÐ¤ËNG¡ª
OK¥³¡¼¥Ç4Áª
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¢¥é¥µ¡¼¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥³¡¼¥Ç¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ç¡
¥é¥Õ¤Ê¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡ß¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬Å´Â§¡£
¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤º¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â¤Ç¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î¥«¥é¡¼¤Ïº£¤Ã¤Ý¤Ê¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡£
¥³¡¼¥Ç¢
´Å¡¹¥Á¥å¡¼¥ë¥¹¥«¡¼¥È¤â¥°¥ì¡¼¤Î¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ý
¤¢¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥¤¥ó¤»¤º¤Ë¥é¥Õ¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¥³¡¼¥Ç£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥¥ì¥¤¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤âÁêÀÎÉ¤·¡£½÷¤Ã¤Ý¤Ê¥ê¥Ö¥¹¥«¡¼¥È¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÃåÊø¤·¤Æ¢ö
¥³¡¼¥Ç¤
Ä¹¤á¾æ¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä¤ò¥µ¥ó¥É¤¹¤ì¤Ð°õ¾Ý¥Á¥§¥ó¥¸¤â°ì½Ö¡£¥¥Á¥ó¤È´¶¡ß¥é¥Õ¥³¡¼¥Ç¤ÎÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°À®¡£
½©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åß¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤Á¤ã¤¦¡ª
¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤ì¤ÐÅß¾ì¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¢ö
GU¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£