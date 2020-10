改めてアラサー男子たちに徹底リサーチしてみた!

■何が流行ってもネイビー×黄色が最強!

特に出会いの場で力を発揮!

■とりあえず「トップスIN」

明るくて居心地のいい日だまりみたいなオーラを発揮!

■黄色の次に着るべきは水色です!

■Gジャン×ベージュニットアップ×水色小物

メンズの好きなデニムの水色でカジュアルダウン!

■グレートップス×水色スカート

甘くなりがちなコーデでも爽やかで媚びない可愛さに

■水色ニット×白パンツ

ベーシックコーデはキレイめに振りたいから清潔感が大事!

■前髪とメイクは女子アナ感を徹底!

使用コスメはコレ

■メンズの中では「アプを着ている=可愛いコ♡」

アプ着るだけでこんな印象らしい。え、すごくない!?

本命彼女に求める可愛げと色気と品と華をぜ〜んぶ実現!

■ビジネス上の出会いには「可愛い系」より「美人系」が効く

■チェックジャケット×ワンピース

チェック柄と小物の差し色で狠鰐じゃなくて、大人っぽい瓠

■リブトップス×チェックスカート

ボディコンシャスなIシルエットは凛としてて女っぽ!

■シャツセットアップ

華やかだけどきちんと見えだから平日デートにも

こんな仕草もセットでどうぞ♡

■「ゆるトップス×スキニー」が絶対的に好き♡

■ゆるシャツ×スキニー

爛レイなお姉さん風瓮魁璽゙には無条件で弱い!

■ゆるニット×スキニー

キレイな流行色を落とし込めば自分も彼も大満足!

■「パーカ×ポニーテール」にみんなグッとくる!

■パーカ×プリーツスカート

この組み合わせに限ってはずるずるコーデでもクリア!

■てゆーか、どんなコーデのときも「高めポニー」が間違いない

キレイめコーデでも、どんなときもとにかくポニーテール!

コレが「キラ★メン総研」!

■こげ茶のニットワンピ

フィット&フレアが女っぽいし大人なこげ茶が落ち着く!

■ゆるシャツ×ショートパンツ

積極的に楽しむ姿勢も好感を持たれる大人カジュアル♪

■ネイビーのニットワンピ

どこか知的で、上品で・・・奥さんにしたい感があふれ出る♡

■スキニーで作るワントーンコーデ

あえてのシンプル&ベーシックが逆にオシャレ見え!

■ベージュコート×白パンツ

真冬はベージュコートのキレイめコーデでキマリ!

これを見ればモテコーデ&ヘアメイクが全部わかる♡

メンズへのガチ取材を毎月重ねた結果、モテに関してはどこよりも自信アリ!なandGIRL。モテ・バイブルの永久保存版として、永遠に不変なモテコーデからヘアメイク、アクションまで、今まで培った知識のすべてをココに!ここでは、身だしなみ編として最強のモテコーデ&ヘアメイクをご紹介します。身だしなみ編・・・コレが最強モテコーデ!ずーっと言ってるけど、コレに勝るコーデはナシ!華はあるけど派手すぎず、性格よさそうに見える黄色がみんな大好き。同じく上品でイイコ見えなネイビーと合わせれば無敵♪合コンアプリ体のラインが見える&スタイルがよく見えるってことで、下がパンツだろうがスカートだろうが、トップスは総じてIN。リブトップスだとなおさら「いいね♡」ってなるよ〜!ニット¥11,000、パンプス¥22,000/ともにルーニィ スカート¥19,000/TIARA イヤリング¥1,900/アネモネ(サンポークリエイト) ネックレス¥28,000/アナプノエ(14ショールーム) バングル¥5,700/JUICY ROCK リング¥12,000/ステラハリウッド バッグ¥24,000/パラオ ヌッティ(ティースクエア プレスルーム)レモンイエローよりこっくりマスタード系がより安心感をそそるとか。INするトップスは、女っぽくて体の線がキレイに出るリブニットが鉄板!黄色ってスカートや小物だと◎だけど、ワンピやパンツだと途端にウケが悪くなる色。その点水色は、どんなアイテムでも平均的にみんなが「好き」ってなる、隠れ最強カラーなんです!デニムジャケット¥44,000/タナカ(シップス 渋谷店) ニットアップ¥17,000/マイストラーダ イヤリング¥1,800/アネモネ(サンポークリエイト) バッグ¥18,000/クリスチャンヴィラ・ペル・アルアバイル(アルアバイル) ミュール¥12,000/ココ ディールゆる×タイトのバランス、ウケます。小物も水色で色を統一して「オシャレなコだな」って印象に!スカート¥20,000/JILLSTUART(JILLSTUART 青山店) ニット¥9,800/ジャスグリッティー 時計¥8,973/アビステ イヤリング¥2,200/アネモネ(サンポークリエイト) バッグ¥20,500/パラオ ヌッティ(ティースクエア プレスルーム) パンプス¥16,000/アプローチ(アース マーケティング)トップスは黒でも間違いないけど、よりマイルドで優しげにしたいならチャコールグレーに♡ニット¥3,990/マンゴ(ロコンド) パンツ¥3,990/UNIQLO ピアス¥6,000/アビステ バッグ¥13,000/アドカラム(ロードス) パンプス¥6,900/MEW'S REFINED CLOTHESゆるっとニット×スキニーのバランスも大・好・物♡コレならトップスOUTも許されます。水色と白は鉄板の爽やか配色!モテメイクにトレンドは不要!とにかく「普通」でいいんです!そんな「普通」で「可愛い」の最上級といえば女子アナ。ってことで、どんなコーデでも前髪とメイクは女子アナ風で固定すれば間違いナシ。Pointちょい隙間はあるけど適度な厚みのバングス ピンク系でナチュラル見えなしっかりメイク右から・キャンメイク クリーミータッチライナー 02 ¥650/井田ラボラトリーズ オーデイシャスリップスティック 9465 ¥3,900/NARS JAPAN ザ アイシャドウ スパークル 008SP、同パール 024P 各¥2,000/ADDICTION BEAUTY オンリーミネラル N by ONLY MINERALS ミネラルソリッドチーク コンプリート 01 YES! ¥3,200/ヤーマン右から・ラインは引くというより、まつ毛の隙間を埋める感覚で。ツヤすぎずマットすぎず、血色感を出すくらいの質感&色が正解。左を上まぶた全体に。右は下まぶた全体と、上まぶた中央にのみ重ねて。頬高めの位置に丸く。練りタイプの方が、肌になじむしツヤ&血色感が出て◎。いちいち女子なディテールを押さえてるアプの愛されっぷりはもはや敵なし。リボンとか花柄とか、本当は嫌いなものもアプなら許されるし、もうダマされたと思って着てみるしかない!「守ってあげたい!」「育ち良さそう。大事にしなきゃ!」ニット¥8,900、スカート¥24,000/ともにアプワイザー・リッシェ ピアス¥6,500/ステラハリウッド ブレスレット¥6,873/アビステ バッグ¥16,000/クリスチャンヴィラ・ペル・アルアバイル(アルアバイル) パンプス¥46,000/ネブローニ(フラッパーズ)花柄レースのスカートも、シックなモノトーンコーデに落とし込めば大人っぽくて好印象。靴での色差しもウケ抜群です。「仕事はできるに越したことはない」がメンズの共通意見。なのでお仕事シーンでは、腰掛け風な甘服よりキリッとしたお姉さん系の方が、マジメに働いてる感じで好印象みたい!ジャケット¥27,000/レディメイド ワンピース¥7,990/PLST 時計¥16,000/マム(エイチエムエスウォッチストア 表参道) ピアス¥1,500/スリーフォータイム(ジオン商事) バッグ¥8,900/チャールズ&キース(CHARLES & KEITH JAPAN) パンプス¥5,990/マンゴ(ロコンド)堅実な地味色コーデ×今っぽチェックが◎。ニット¥3,600/MEW'S REFINED CLOTHES スカート¥17,000/アプワイザー・リッシェ イヤリング[2組みセット]¥590/GU バッグ¥8,900/チャールズ&キース(CHARLES & KEITH JAPAN) フラットシューズ¥14,000/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)ビジネスシーンにおけるグレンチェック、なぜか支持率高めです。ちょい茶系なのがポイント!シャツ¥13,600、スカート¥13,200/ともにSNIDEL(SNIDEL ルミネ新宿2店) バングル¥3,900/JUICY ROCK バッグ¥23,000/トーヴ(ロードス) パンプス¥20,000/セヴン・トゥエルヴ・サーティ(ロコンド)シャツってだけで清楚できちんと見え。でも色合いはベージュでまろやか優しげに。シャツワンピでも好きみたい!髪を結ぶ髪を横に流してうなじ見せ別に流行りじゃなくても、いいんです。とにかくこの組み合わせがメンズに響きまくり!スキニーがキレイにはける=ちゃんと体型キープの努力をしているっていうのもポイントみたい。シャツ¥21,000/ティッカ パンツ¥13,000/サムシング(エドウイン・カスタマーサービス) バングル¥8,000/JUICY ROCK バッグに巻いたスカーフ¥12,000/マニプリ(フラッパーズ) バッグ¥10,000/アドカラム(ロードス) パンプス¥14,000/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)シャツはダラしなく見えない、きちんと感が保てるサイズ選びが重要。ニット¥30,000/グレースコンチネンタル(グレースコンチネンタル 代官山本店) パンツ¥3,990/UNIQLO ピアス¥1,600/Heartdance バッグ¥25,000/ヴィオラドーロ(ピーチ) パンプス¥15,000/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)ニットも、余計なディテールはない超シンプルなもので十分。美人系の小物で爛レイめカジュアル甦兇鬚靴辰り出して。カジュアル嫌いなメンズですらも「これなら可愛くて全然アリ(笑)」って虜にしたのがこの組み合わせ。アクティブデートや2回目デートでギャップをつけたいときに活用するといいかも♡パーカ¥1,990、イヤリング[一部店舗限定]¥590/ともにGU スカート¥27,000/ルル・ウィルビー(アルアバイル) バッグ¥9,900/チャールズ&キース(CHARLES & KEITH JAPAN) スニーカー¥27,000/デイト(ティースクエア プレスルーム)とはいえ配色は白×カーキで美人感を意識。縦見えかつモテ♡な黄色バッグでスタイルアップもフォロー。パーカを着てなくても、とにかくメンズはポニーテールが好きって話。ちなみに低いとあんまり響かないらしいので、高め意識で結んでね!Pointトップ引き出しは少しだけ。盛るより自然に! おくれ毛は自然と耳にかかるくらい連載「キラ★メン総研」で超人気だったコーデを再現してみた!のべ300人に聞いた蓄積!何度聞いても、聞く角度を変えても、何年経っても。何回も犢イ瓩傍鵑゙ってきた殿堂入り5コーデを発表します!2015年から始まった、毎月テーマに沿ってメンズ4人が好きなコーデ・嫌いなコーデを決める人気連載。キャメルでもベージュでもなく、「こげ茶」っていうのがポイントらしい!どっか体の線が見える&大好きなニットワンピなのもキモ。ワンピース¥17,000/UNCRAVE(オンワード樫山) 時計¥11,782/アビステ ネックレス¥13,600/ルーカス ジャック ロンドン(シップス 有楽町店) バッグ¥6,900/チャールズ&キース(CHARLES & KEITH JAPAN) ブーツ¥23,500/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)上半身はコンシャスだけど下半身はふわっと、セクシーすぎないのが◎。人気だったのはコレ左・2016年10月号より 右・2019年1月号よりBBQやアクティブなデートをテーマにする回には必ずトップに君臨!ゆるシャツの大人っぽさと元気な脚見せのギャップが萌え♡シャツ¥17,000/マイカ&ディール(マイカ&ディール 恵比寿本店) ショートパンツ¥4,081/UNRELISH バングル¥2,300/アネモネ(サンポークリエイト) バッグ¥4,990/マンゴ、スニーカー¥12,800/リザード(ともにロコンド)ゆるシャツ合わせでどカジュアルは回避!春夏ならこれにサンダルでもOKです。小物で白を入れて、老け見えセーブ。人気だったのはコレ2016年5月号より上品で清楚なイメージのあるネイビーも鉄板のモテカラー。そこにボディコンシャスなニットワンピをドッキングさせたら、結果最強!ワンピース¥19,000、ジャケット¥22,000/ともにジャスグリッティー バッグ¥17,000、パンプス¥14,500/ともにダイアナ(ダイアナ 銀座本店)タイトでボディラインを感じさせる、ワンピのシルエットもポイント。黒でもいいけど「自分が着るから見慣れてて、でも清楚で品のあるネイビー」の方がモテレベルは高めです。人気だったのはコレ2016年12月号よりシルエット的には前にも挙げたゆるトップス×スキニー。そこに定番色ワントーンを足すと「オシャレ」って評価が上がるんだって!ニット¥16,000/TIARA グレーデニムパンツ¥4,990/マンゴ(ロコンド) ピアス¥11,000/ステラハリウッド バッグ¥8,500/キャセリーニ パンプス¥14,500/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)服がシンプルだから、多少小物で遊んでも許されるというメリットもアリ。でもパンプスなどどこかしらキレイめ感はキープ!人気だったのはコレ左・2019年10月号より 右・2019年10月号よりキレイなお姉さん感がストライク!白×ベージュの配色って美人感があってみんな好きなんです。てかベージュのコート最強説!コート[10月発売予定]¥28,000/バナーバレット パンツ¥16,000/マイカ&ディール(マイカ&ディール 恵比寿本店) ニット¥4,990/PLST ピアス¥1,700/アネモネ(サンポークリエイト) バッグに巻いたスカーフ¥12,000/マニプリ(フラッパーズ) バッグ¥7,900/チャールズ&キース(CHARLES & KEITH JAPAN) パンプス¥20,000/セヴン・トゥエルヴ・サーティ(ロコンド)ミニマルなベージュコートをシンプルに着こなして。足元はピンクのパンプスで華やかな可愛げを。人気だったのはコレ左・2015年11月号より 右・2016年12月号よりアラサー男子に女子の ファッション やヘアメイクに関する好き嫌いを毎月取材してきたandGIRL。ずっと積み重ねてきたデータがあるので、モテの分析については絶対的な自信があります!そんな実績をもとに永久保存版のモテコーデ&ヘアメイクをまとめてみました。これさえ見れば、メンズウケする服&ヘアメイクがわかります♡andGIRL2020年10月号より 撮影/嶋野旭[人物]、石澤義人[静物] スタイリング/ひるいちか ヘアメイク/神戸春美 モデル/愛甲千笑美 一部文/今川真耶 イラスト/大窪史乃