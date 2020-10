このご時世ということもあり、就職・転職は簡単なことではありません。

採用が決まったばかりの若い女性が、面接会場を出た直後の様子が監視カメラに映っていました。

喜びが伝わるシーンをご覧ください。

She just got hired

[動画を見る]

She just got hired - YouTube



会社の駐車場でピタッと立ち止まる女性。



!?



踊り出した!



キレッキレのダンシング。



全身で喜びを表すと、すたすたと歩いて行きました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●それは就職版・ファイナルファンタジー戦闘後のダンスである。



↑♪ダダダダー ダーダー ダッダッダー



↑この音楽だね。

[動画を見る]

Final Fantasy VI - Victory Fanfare - YouTube



●誰かに見らてないか、ちらっと周囲をうかがっているのが笑える。



↑「私たち全員で見ていた」



↑翌日……。

雇用主「仕事の初日にようこそ。先にオリエンテーションの短い映像を見せます」

そしてこの映像を見せる……。



●これは最高だ。人前を気にするんだけど、喜びを隠せないのが超いいね。



●なぜ雇用主は彼女のが去るところを撮っているんだ。



↑それをセキュリティカメラと呼ぶ。



●2週間くらい前に男性の面接をした。

最後に彼に「時給はどれくらいを希望している?」と尋ねた。すると現在の彼の賃金よりずっと高い金額を提示してきた。彼はとても緊張していたが、その金額は十分うちが払える範囲内で、彼の現職は安すぎた。

彼がうちで働きたいのはわかっていて、うちのほうが福利厚生も良いので、数ドル安くしても雇えたと思う。

マネージャーと相談したのち、また彼の所に戻り「朝までには正式に彼の求めた時給でオファーメールを送ります」と伝えた。

彼が外を歩いているところを見たら、車に乗ったところで、軽く崩壊を起こしているようだった。笑顔で電話しながら面接内容を伝えているようだった。

すでに彼は働いているけど一生懸命だよ。自分なら数ドルをケチってくるところでは絶対に働かない。それに人は進歩できると思うと生産的になれる。



↑幸せな従業員は生産的な従業員だよ。それを理解しないビジネスが多いのは残念。



●彼女が仕事を得たときのように、働くときもハッピーでありますように。キュートだ。



↑従業員として言うと、この感覚は1か月もすればなくなる。でも稼げていることが重要。悲しいけど。



●彼女を見てうれしい気持ちにならないなら、何を見てもうれしくなれないと思う。がんばれ。



こんなに喜んでくれる人となら、一緒に働きたいと思えますね。