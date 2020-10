『ホワイトカラー』マット・ボマー、需要があればリバイバルやりたい

米USAで2009年から6シーズンにわたり放送されたスタイリッシュな犯罪捜査ドラマ『ホワイトカラー』。今年5月には、メインキャストたちが自宅からビデオ会議システムを通して再会するスペシャルイベントが行われた本作だが、主人公ニール役のマット・ボマーが再びリバイバルの考えを語った。米Colliderが報じている。

『ホワイトカラー』は天才詐欺師のニール・キャフリーが自由と引き換えにFBIに協力し、ピーター・バーク捜査官(ティム・ディケイ)とタッグを組んで、数々の知的犯罪を捜査していく大ヒットシリーズ。

Netflixで9月30日(水)から配信された映画『ボーイズ・イン・ザ・バンド』に出演しているマットは、同作のプロモーションで『ホワイトカラー』のことを聞かれ、次のように答えた。

「2時間の映画を作って様子を見ようと思っていたんだ。みんなを集めて4時間の映画でもいいし、2時間の映画を2本でも、1時間の映画を4本でもいい。一つのストーリーだけでどうなるか見てみよう、それが僕の売り口上なんだ。マーケティング的には(『ホワイトカラー』のリバイバルが)今の時代の風潮に合うかどうかは分からない。それが世間の人にとって面白いかどうか分からないけど、そういうことをやってみたいと思うよ」

実は今年4月に、本作でクリエイターを務めたジェフ・イースティンがニールの象徴とも言えるフェドラハットの画像をTwitterに投稿し、「君のことを待ってるよ...。ニールを引退から引きずり出すときだ」とコメントしている。そして、この投稿にマットは「やろうよ! 年を取りすぎてフェドラハットがかぶれなくなる前に実現させよう」と絵文字を織り交ぜて返事をしていた。相棒のピーターを演じたティムも、同作のフィナーレに言及し、「(この話)乗ったよ...パリ行きの飛行機にね!」と反応し、可能性を示唆していた。

またマットは、シーズン3への更新が決まったDCドラマ『Doom Patrol(原題)』についても少し語り、「うまくいけば、新年にはアトランタに戻ってシーズン3の撮影に取り掛かるよ。でも、まだオフィシャルには何も言えないけれどね」とだけ話した。

