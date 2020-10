マーベル映画『ドクター・ストレンジ』の続編『ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス(原題) / Doctor Strange in the Multiverse of Madness』の撮影が、まもなく始まるという。主演のベネディクト・カンバーバッチが WatchTime India のインタビューで明かした。

次回作について聞かれたベネディクトは「今は『ドクター・ストレンジ』第2弾のプリプロダクション中なんだ。とても興奮しているよ。撮影は10月下旬から11月上旬に始まる予定だ」と語っている。全米公開は2022年3月25日の予定だ。

『ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス(原題)』でメガホンを取るのは、カルトホラー『死霊のはらわた』シリーズや『スパイダーマン』3部作でおなじみのサム・ライミ監督。マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)初のホラーで、今年末にDisney+で配信される実写ドラマシリーズ「ワンダヴィジョン」から直結する物語になるといい、スカーレット・ウィッチ役のエリザベス・オルセンの出演も決まっている。

前作でドクター・ストレンジの兄弟子モルドを演じたキウェテル・イジョフォーも再出演。モルドは前作以降、他のMCU作品には登場していないが、その間、彼が何をしていたのかは本作で「全て明らかになる」とキウェテルは Screen Rant に語っている。(編集部・市川遥)