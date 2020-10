『NCIS：ニューオーリンズ』シーズン7、プライドと関係の深いあの人がレギュラーに昇格！

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフで、本家同様に人気を博す『NCIS:ニューオーリンズ』のシーズン7に、ドウェイン・プライドと関係の深いキャラクターがレギュラーに昇格することがわかった。米Deadlineが報じている。

気になるそのキャラクターは、シーズン3で初登場して以来、毎シーズンコンスタントに姿を見せ、プライドやチームが危うい時に助けてくれる司法省の弁護士リタ・デヴェロー役のチェルシー・フィールド。スコット・バクラ演じる元夫プライドとの関係を追求するために、故郷ニューオーリンズに戻って来る。チェルシーとスコットは私生活ではおしどり夫婦で知られている。

