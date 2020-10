具体的な発売日が不明だったiPad Air(第4世代)ですが、Apple Storeに販促素材が到着し、発売が間近に迫っているとの観測が浮上しています。

Appleは9月に開催されたイベントで、新型iPad Air(第4世代)を発表しました。新iPad Airの登場は予想されていましたが、大方の予想に反してCPUには最新のA14 Bionicチップが搭載されることが明らかになるなど、サプライズもありました。またカラーバリエーションが5色に増え、ベゼル周りがスリムになったほか、iOS製品としては初のTouch IDの電源ボタン埋め込みも消費者の関心を集めています。







ところが、これだけ注目が集まっているにもかかわらず、一向に具体的な発売日は明らかになりません。10月に登場することは明らかにされているため、最速で10月1日に入手できるのではないかとの見方も過去にはありましたが、依然としてAppleからの正確な日時の発表はありません。



もっとも、Apple関連のリークに詳しい人間は、何らかの情報を掴んでいるようです。Bloombergのマーク・ガーマン氏は1日、Twitterで「Appleの新iPad Air向け販促素材が、リテールストア(Apple Store)に到着し始めている。近いうちに発売ということだろう」と指摘、公式発表が間近に迫っていることを示唆しました。



Apple marketing materials for the new iPad Air are starting to land at retail stores, suggesting a launch sooner rather than later. Apple said October, which is tomorrow - so not a surprise.

— Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2020