大人気の『ハイキュー!!』 テレビアニメ第2クールが10月2日より放送に！

直前特番のYouTube liveには豪華ゲスト

アクシデントで妖怪に!? ナンジャタウンでのコラボ企画も

いよいよ、待ちに待った『ハイキュー!! TO THE TOP』の第2クールが10月2日より放送開始!テーマパークのナンジャタウンでは10月30日より『ハイキュー!! TO THE TOP』とコラボしたイベントも開催される!大人気バレーボール漫画「ハイキュー!!」のテレビアニメ第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クール。当初2020年7月に放送予定だったが、新型コロナウィルスの影響により放送が延期され、ファンとしてはおあずけ状態となってしまっていたが、とうとう10月2日深夜1:25より放送がスタートする!第2クールは、第1クールで1〜13話まで放送された続きの14話から。春高全国大会に出場を果たし、1回戦を制した烏野高校は稲荷崎高校との2回戦を迎える。強豪・稲荷崎高校は最強の双子・宮兄弟が中心となって攻撃をしかけ、さらには稲荷崎高校の応援と相まって、烏野高校はコートの中と外からも圧倒されてしまう。そんななか、烏野高校の応援席に現れたのは…!キャラクターとしても人気が高く、グッズもたくさん出ている稲荷崎高校の宮侑(あつむ)・治(おさむ)兄弟と、主人公・日向翔陽(ひなたしょうよう)を有する烏野高校との闘いがが描かれる第2クール。手に汗握るシーンをどんなふうに見せてくれるのか、期待が高まる。待ちきれないファンに向けて、10月2日19:00から『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クール の放送直前特番がYouTube liveで配信される。声を担当している村瀬歩、石川界人、株元英彰や豪華ゲストらがアニメの見どころなどをご紹介する。また、テーマパークのナンジャタウンでは、TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』とのコラボレーション「ハイキュー!!百鬼夜行 in ナンジャタウン」が2020年10月30日から12月6日まで開催される。「ナンジャタウン内にある"はいきゅうの祠(ほこら)"に勝利祈願のお参りに来た日向と影山たちが、アクシデントで妖怪になってしまった!」というオリジナルストーリーで、『ハイキュー!!』のキャラクターたちが妖怪の姿をした和風テイストのちびキャライラストとなって登場。ジャージ姿の描き下ろし等身イラストも登場し、オリジナルイラストを使用した景品がもれなくもらえるミニゲームが楽しめるほか、オリジナルグッズや作品をモチーフにしたコラボデザート&フードが販売される。テレビアニメシリーズと合わせてこちらも楽しみだ。2020年7月に「週刊少年ジャンプ」での8年半続いた連載に幕を下ろした「ハイキュー!!」。しかし、彼らの、そしてファンの熱い思いはまだまだ終わらない。この秋は『ハイキュー!! TO THE TOP』で大いに盛り上がろう。(文:入江奈々/ライター)