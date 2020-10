『ウィッチャー』シーズン2、新型コロナの影響でキャスト変更

アンドレイ・サプコフスキによるダーク・ファンタジー小説を元にしたNetflixのファンタジー大河ドラマ『ウィッチャー』。すでにシーズン2の撮影が今年の2月に始まっていたが、新たに登場するキャラクターに起用されていた俳優が変更となった。米Deadlineが報じている。

『ウィッチャー』は、モンスター・ハンターとして旅を続ける超人的な力を秘めた凄腕"ウィッチャー"ことリヴィアのゲラルトが、陰謀と策略が渦巻く戦国の世界で己の居場所を求めて戦う姿と数奇な運命を描く。シーズン2ではドラマ独自のキャラクターも追加されるが、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で3月から撮影が中断されていた。

その影響で配役が変わることになったのは、ゲラルトの幼い頃からの友人で、同じ狼流派のウィッチャーであるエスケル役。当初は、2021年公開予定の映画『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』に出演するトゥエ・エルステッド・ラスムッセンが演じることになっていたが、中断の影響でスケジュール的に撮影続行が難しくなったトゥエは降板することに。後任に起用されたのは、英国ドラマ『女王ヴィクトリア 愛に生きる』でローラインを演じたバジル・アイデンベンツだ。

Basil Eidenbenz will play popular Witcher Eskel in recasting for the second season of September 26, 2020