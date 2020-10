キャラクターをモチーフにした和菓子シリーズ「食べマス」から、「食べマス すみっコぐらし〜秋のおめかしすみっコ しろくま・ぺんぎん?/ねこ・とかげ〜 全2種 各369円(税抜)」が、2020年10月6日(火)より、全国の「ファミリーマート」で数量限定販売される。

同商品は、「すみっコぐらし」の人気4キャラクターが、とってもかわいい秋仕様の和菓子にしたもの。“食べられるマスコット”の名の通り、キャラクター達のチャームポイントをぽってりとした“練り切り”で表現している。

「しろくま・ぺんぎん?

シルクハットに蝶ネクタイをつけた「しろくま」は、ミルク味。かぼちゃを手に持っている「ぺんぎん?」はメープル味。

「ねこ・とかげ」

かぼちゃパンツを身に着けたねこは、パンプキンプリン味。被り物をつけてハロウィンをイメージした装いのとかげは、カスタード味。

味だけでなく見た目も楽しむことができる同商品でハロウィン気分を楽しんで。

Information

食べマス すみっコぐらし〜秋のおめかしすみっコ しろくま・ぺんぎん?/ねこ・とかげ〜

《発売日》2020年10月6日(火)より数量限定販売

《価格》各369円(税抜)

《販売》全国のファミリーマート

※数量限定のためなくなり次第販売終了

※店舗での商品の取り扱い日は店舗によって異なる場合あり

※一部店舗では取り扱いのない場合あり

※画像はイメージ

※画像は実際の商品とは多少異なる場合あり

※食べマスはバンダイの登録商標

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.