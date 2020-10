ニワトリが家畜として重宝される理由の1つに雑食性が挙げられます。麦、くず米、野菜くず、大豆粕、さらには虫や小動物まで、何でも食べてしまうのだとか。

そんなニワトリにスイカを与えたところ……感心する結果となりました。

My friend let her chickens loose on a watermelon. They picked it clean.



なんときれいな平らげ方!

ニワトリがスイカを食べることも知りませんでしたが、こんなに大好きだったとは。

赤い果実はもちろんのこと、青臭いところまで外皮のぎりぎりまで見事完食。

人の食べ残しもきれいにたいらげてくれそうですね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●自分はスイカ味のチキンが欲しい。



●ニワトリは、文字通り何でも目の前にあるものを食べるよ。野蛮なケダモノさ。



↑でもちゃんと皮で止めてる。



↑うちのニワトリは結構神経質。とうもろこしが大好きだったけど今は触りもしない。乾燥した餌用のミミズを食べることを拒否する時期もあった。

手からは食べるが、地面からは食べない。唯一ずっと気に入っているエサはキャットフード。幸せそうにコケコッコと鳴く。



↑親戚のおじさんがニワトリがカエルを食べるところを見た。捕食性の本能があるとは思いもしなかった。



↑力強いティラノサウルスである先祖の誇りだ。



●今日、ニワトリがスイカを食べることを知った。



↑彼らは何でも食べるよ。昔、自宅周辺の虫を食べさせるために飼っていた。ニワトリがいたときは虫を家の中で全く見なかった。



↑彼らは極端に鮮やかな色に興味を持つ。特に赤色。だからスイカは赤い果実がなくなるまで食べるんだ。



↑ニワトリは何でも食べるね、他のニワトリさえね。

ソース:ニワトリを飼っていた。



●それにニスを塗ればボウルとして使える。



●皮だけ残ったのは驚きである。



↑そうだね。うちのニワトリなら皮まで食べて、写真に撮るものもなかったと思うよ。



●これの動画は見られないのかな。クールなんだけど。



↑これでどうだ。

[動画を見る]

Chickens eating Watermelon 4K - YouTube



●種しか食べないと思っていた。



↑ニワトリが穀類や種だけ食べると思っている人が多いが、彼らは雑食である。一般的に何でも食べるし、虫も含めて多様に食べるのが最も健康的なのである。



思った以上に、ニワトリは何でも食べるとのことです。