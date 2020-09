ポケモンとBUMP OF CHICKENのスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA!」が、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて9月29日に公開された。楽曲制作は、2021年に25周年を迎えるロックバンド・BUMP OF CHICKENが担当。MVのために書き下ろされた楽曲「アカシア」は、「“君”と“僕”が固く手を取り合い冒険を続ける」力強さを感じる曲となっている。アニメーション制作を担当したのは、テレビアニメ『血界戦線』が国内外で大ヒットを記録した監督・松本理恵と、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE』の作画監督を担当したキャラクターデザイン・林祐己、さらに『交響詩篇エウレカセブン』『僕のヒーローアカデミア』など数多くの作品を手がけるボンズ。疾走感のある多彩なストーリー展開とアーティスティックな演出が特徴で、ポケモンの新しいアニメーション表現を目指した作品となっている。このミュージックビデオで描かれているのは、日常の小さな冒険。主人公たちとピカチュウ、イーブイの冒険を、『ポケットモンスター』シリーズに登場するキャラクターやポケモンたちがそっとサポートしてくれている。松本監督は「今後もポケモンシリーズの旅は長く続いていくものと拝察しますが、今作も過去シリーズに連なる中継地の一つとして皆さんの旅の記録に加えて頂ければ幸いです。BUMP OF CHICKENの4人には毎回素晴らしい楽曲を提供して頂き感謝の念がつきません。アカシアの花を眺める時の楽しみがおもいがけず一つ増えた事も嬉しく思います」とのコメントを寄せている。日本で生まれ、今や世界中の人々がプレイする『ポケットモンスター』シリーズと同様、世界中のファンに楽しんでもらえるように、映像は9言語の歌詞字幕付きで公開された。ポケモンとBUMP OF CHICKENのスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA!」は、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開中。