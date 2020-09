ディズニーが、2021年に開催を予定していたファンコンベンション「D23 Expo」を、2022年9月のスケジュール枠に移したことを発表した。

同社は、D23の公式Twitterページにてスケジュールの変更をシェアした。次回のD23は2022年9月9日〜11日にアナハイム・コンベンション・センターで開催される。またディズニーは、D23 Expo 2022が今までなかったようなイベントになり、ファンはウォルト・ディズニー・カンパニーの100周年を祝う、素晴らしい計画を最初に目にすることになるとも約束している。

Image credit: Twitter/DisneyD23

2009年から2年ごとに開催されてきたD23 Expoは、ディズニーのマジックや魅力、冒険のすべてを祝うためにファンを招待するイベントだ。3日間にわたるコンベンションでは、新作映画の独占映像や人気スターの出演、心に残るプレゼンテーション、ディズニー・バーク&リゾートやウォルト・ディズニー・イマジニアリングの最新情報など、“魔法の国の内側”で味わえる体験が満載となっている。

昨年のD23 Expoでは、ディズニーの様々な映画部門からの一連の待機作が紹介され、ファンは『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』や『 Black Panther 2(原題)』、『Eternals(原題)』、『ブラック・ウィドウ』、『ジャングル・クルーズ』、『Maleficent: Mistress of Evil(原題)』、『ムーラン』、『Cruella(原題)』、『ソウルフル・ワールド』、『2分の1の魔法』、『アナと雪の女王2』、『Raya and the Last Dragon(原題)』、その他の新作アニメ映画のプレビューやワクワクするような詳細が紹介された。

D23 Expoの2022年版は、ディズニーのイベントにおいて目玉となっているもう一つのコンベンション、スター・ウォーズ・セレブレーションの直後に開催される。新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、ルーカスフィルムはスター・ウォーズ・セレブレーションをキャンセルし、同イベントは2022年8月18日〜21日にアナハイム・コンベンション・センターで開催される予定だ。