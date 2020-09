欅坂46・石森虹花が本日9月30日をもってグループを卒業することが分かった。欅坂46オフィシャルサイトにて発表され、石森自身もブログに思いをつづった。オフィシャルサイトは、「欅坂46のメンバーとして活動してまいりました石森虹花に関しまして、本人よりグループからの卒業の申し出がありました」と報告し、「本人との話し合いを踏まえて、弊社として検討した結果、本人の意向を受け入れ、9月30日(水)をもちまして石森虹花はグループから卒業することとなりました」と発表した。10月12日、13日に開催される「欅坂46 THE LAST LIVE」にも参加しない。同日、石森は「ファンの皆様へ」のタイトルでブログを更新。「8月中旬に体調を崩してしまい音楽番組を含めお仕事をお休みさせて頂いておりました。たくさんご心配をお掛けして申し訳ありませんでした」と説明し、「これから欅坂46は櫻坂46へと新しく生まれ変わります しかし、もう一度これからの自分は何がしたいのかじっくり考えた時に新しく挑戦していきたいことが見つかりました」と明かし、「私、石森虹花は欅坂46が終わると同時に卒業させて頂くことになりました」と発表した。石森は応援してくれたファンへの感謝を述べ、「今後進んでいくメンバーを私はファンの皆様と一緒に見守っていきたいと思います。そして、私自身新しい道を見つけ前進して行きたいと思っております。またいつか皆様の前で『ありがとう』を伝えられる日が来るように一生懸命努めていきます」と伝え、「長くなりましたが、5年間本当にありがとうございました!」と締めくくった。欅坂46は、5年間の活動に終止符を打ち、10月12日、13日に「欅坂46 THE LAST LIVE」を行い、翌日10月14日から新たなグループ名「櫻坂46」として活動することが予定されている。引用:「欅坂46」オフィシャルサイト、「欅坂46・石森虹花」オフィシャルブログ