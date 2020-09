世界では思いがけない事故が起こることがあるが、とある国では、 ワイン があたり一面に溢れ出す事故が起こった。スペイン・カスティーリャ=ラ・マンチャ州のワイン工場から約5万リットルのワインが噴出したと、海外ニュースサイト『Mirror』と『Daily Mail Online』が9月26日までに報じた。 >>下着姿の男、高速道路を走行中のトラックに飛び乗りタンカー開けてワインを飲む<< ​​​報道によると、9月25日、工場にいくつかあるうちの一つの金属製のワインタンクから赤ワインが流れ出たという。ワインはタンクから一気に溢れ出し、一面を赤く染めたそうだ。ワイン工場の従業員が、ワインが流れ出る様子を動画で撮影し、地元メディアに提供した。地元メディアが、従業員が撮影した動画を公式Twitterで公開したところ拡散され、9月29日現在、1000万回以上再生されている。『Mirror』は、拡散された動画の一部を公開しているが、動画には外に7つほど並んでいるうちの1つのタンクの下部からワインが噴き出すように流れている様子が映っている。数秒で工場の敷地がワインの海のようになっている。タンクの周りには数名の従業員がいるが、従業員は唖然としてワインが流れ出る様子をただただ立って見つめている。『Daily Mail Online』によると、ワインは工場を越えて、工場近くにある畑にまで流れ、「まるで血の海のようだった」そうだ。ワインが流れ出た原因は発表されていないが、『Mirror』によると、タンクの損傷が原因だそうだ。このニュースが世界に広がると、ネット上では「動画を見たけど、あたり一面が一気に赤くなっていた。近所の何も知らなかった人は驚いただろう」「こんなにワインが流れ出るなんてもったいない」「血の海とはこのことか。ホラー映画みたい」「掃除ができたとしてもアルコールの臭いは残りそう。タンクの管理は適切だったのか」などの声が挙がっていた。海外には、食品が流れ出た事件が他にもある。ドイツ・ノルトライン・ウェストファーレン州にあるチョコレート工場から約1トンのチョコレートが流れ出たと、海外ニュースサイト『The Local』が2018年12月に報じた。同記事によると、2018年12月10 日、同州にあるチョコレート工場のタンクが壊れ、チョコレートが流れ出たそうだ。チョコレートは工場を越えて、道路にまで流れ出た。外は寒かったため、道路に流れ出たチョコレートは約10 平方メートルの大きさで固まったという。工場関係者が消防隊に連絡をして消防隊が駆けつけた。駆けつけた消防隊がシャベルを使い、チョコレートは約2時間かけて撤去されたそうだ。工場の事故により、現実ではあまり考えられないものが流れ出る事故が起きている。世界では映画のような光景を目にすることが稀に発生しているようだ。記事内の引用について「Winery tank bursts forcing 50,000 litres of red wine gushing into street」(Mirror)よりhttps://www.mirror.co.uk/news/world-news/winery-tank-bursts-forcing-50000-22745451「Red wine tsunami! The moment a 50,000-litre tanks bursts at a winery in Spain and unleashes a flood of red wine」(Daily Mail Online)よりhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-8775233/Just-tipple-Moment-giant-vat-red-wine-BURSTS-10-000-GALLONS-booze-Spanish-winery.html「Chock-a-block! A ton of chocolate spills onto road in German city」(The Local)よりhttps://www.thelocal.de/20181211/chocolate-leak