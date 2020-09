『ブラック・ウィドウ』や『The Eternals(原題)』を含むディズニー作品が米国で延期されたことを受け、日本国内でもディズニー配給作品の公開日が変更された。

多くのファンが待ち望むマーベル・シネマティック・ユニバースのフェーズ4幕開けは(Disney+で年内配信の『ワンダヴィジョン』を除いて)、来年に持ち越しとなった。11月6日の公開を予定していた『ブラック・ウィドウ』は、2021年4月29日へ延期。残念なニュースではあるが、米国公開は5月7日を予定しているので、このままいけば日本のファンは本国よりも早くスカーレット・ヨハンソン主演作を観られることになる。『ブラック・ウィドウ』の延期に伴い、アンジェリーナ・ジョリーやマ・ドンソクがMCUデビューする『The Eternals』、アジア人ヒーローを描く『Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings(原題)』も先送りとなった。

以下、ウォルト・ディズニー・ジャパンが新たに発表した2020年〜2021年のラインアップとなる。全作品が延期されたわけではなく、ピクサー最新作の『ソウルフル・ワールド』は変更なし。また、『キングスマン:ファースト・エージェント』やライアン・レイノルズ主演の『フリー・ガイ』のように公開日が若干前倒しになった作品もある。

『ソウルフル・ワールド』 2020年12月11日 『ナイル殺人事件』2020年12月18日(10月23日から延期) 『フリー・ガイ』2021年1月8日(1月22日から繰り上げ) 『ノマドランド』2021年1月 『キングスマン:ファースト・エージェント』2021年2月11日(2月26日から繰り上げ) 『Raya and the Last Dragon(原題)』2021年3月12日 『Ron's Gone Wrong(原題)』2021年4月23日 『ブラック・ウィドウ』2021年4月29日(2020年11月6日から延期) 『Cruella(原題)』2021年5月28日 『Luca(原題)』2021年7月2日 『Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings(原題)』2021年7月9日(GWから延期) 『ジャングル・クルーズ』2021年8月13日 『The Beatles: Get Back(原題)』2021年9月10日 『The Eternals(原題)』2021年10月29日(2月から延期) 『ウエスト・サイド・ストーリー』2021年12月10日(2020年12月18日から延期) 『The French Dispatch(原題)』2021年公開予定 『Everybody's Talking About Jamie(原題)』2021年公開予定