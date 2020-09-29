¿ù»³¿¿¹¨¡¦ÏÂ¹ç¿¿°ì¡Ö2¿Í¤¬°ìÈÖ¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©¡×¡ØLOVE STAGE!!¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ëBLÌ¡²è¡ØLOVE STAGE!!¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦±ÆÌÚ±Éµ®¡¿ºî²è¡¦Â¢²¦Âç»Ö¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¿ù»³¿¿¹¨¡ßÏÂ¹ç¿¿°ì¡Û2¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë
Ä¶ÍÌ¾·ÝÇ½°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦À¥Ì¾Àô¿å Ìò¤Ë ¤ÏÉñÂæ¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¤Î¿¿ÇÈ»³³Ù¤Ç¿Íµ¤¤Î¿ù»³¿¿¹¨¡¢Àô¿å¤ËÎø¤¹¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¾òÎ¶ÇÏ Ìò¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤ÇÌÀÀÐ¹ñ¹Ô¤ò±é¤¸¤¿ÃçÅÄÇî´î¤¬½Ð±é¡£
¤½¤·¤Æ·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÈÀ¥Ì¾¥×¥í¡É¤ÎÉÒÏÓ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Áê³ÚÎè Ìò¤ò¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂ¹ç¿¿°ì¤¬±é¤¸¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¡¢¿ù»³¤ÈÏÂ¹ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ÏËèÆü¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½Îè¤ÏÀô¿å¤Ë¤È¤Ã¤Æ·»¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿ù»³ »£±ÆÃæ¤ÏÏÂ¹ç¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤ËËèÆüÀ¸¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ¹ç ¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Û¤ÜÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡£
¿ù»³ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤òÏÂ¹ç¤µ¤ó¤È¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ¹ç ¤â¤È¤â¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¶¤òÇ¯¾å¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î´¶¤¸¤Í¡£
¿ù»³ »×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª
ÏÂ¹ç ¤¤¤Ã¤¤Ë·É¸ì¾Ã¤¨¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¤µ¤¬¼Çµï¤Î¤Û¤¦¤Ë¤â³è¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù»³ ÏÂ¹ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¢¡¢ºÇ¶á¡¢ÏÂ¹ç¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÏÂ¹ç µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿ù»³ ËÜ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÏÂ¹ç¤Á¤ã¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë»£±Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÏÂ¹ç¤µ¤ó¤«¤é±éµ»¤ÎÌÌ¤Ç»É·ã¤ò¤¦¤±¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿ù»³ ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
ÏÂ¹ç ¡Ê¤³¤½¤Ã¤È¡Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¹Ô¤³¤¦¤Ê¡ª
¿ù»³ ¤¨¤Ã¤È¡Ê¾Ð¡ËÏÂ¹ç¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½¸ÃæÎÏ¤¬¡ª
ËÜÅö¤ËÌò¤¬¤È¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÂ¹ç¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤òËÍ¤ÏÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÏÂ¹ç Á´Éô¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¿ù»³ ¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ª¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÏÂ¹ç¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤È¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËËÍ¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¹ç ¤è¤·¡¢¤ª¼÷»Ê¤À¡£
¿ù»³ ¤è¤Ã¤·¤ã¤¢¡ª¤ª¼÷»Ê¥²¥Ã¥È¡ª
ÏÂ¹ç ¤ª¼÷»Ê³ÍÆÀ¡¢¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ê¡£
¿ù»³ ¤³¤ì½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Îè¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¡¢°¦¤æ¤¨¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹
¡½¡½Îè¤Ï¸¶ºî¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤ÎÌò¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÏÂ¹ç ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾®ÀâÈÇ¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¼çÌò¤Ç¤¹¤·¡£
Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎè¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡£
¤½¤³¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÂ¹ç¿¿°ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¯¡¼¥ë¤Ç»Å»ö¤¬ÉÒÏÓ¤Ç¡¢¤Ç¤â¤â¤È¤â¤È¤Ï¸ÉÆÈ¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¥Ì¾²È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í´ÖÌ£¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤¬¤Ç¤Æ¤¤Æ¡£
Àô¿å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°¦¤æ¤¨¤Î¼¸Ó£¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤â½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¤·¡£
ËÜÅö¤ËÀô¿å¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬»à¤ó¤À¤Î¤«¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤ÎÈá¤·¤ß¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°¦¤æ¤¨¤Î¹ÔÆ°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù»³ °¦¤æ¤¨¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÎè¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ë¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤ß¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀô¿å¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Àô¿å¤ÏÎè¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê»Ò¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀô¿å¤ò¿ù»³¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÏÂ¹ç¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÏÂ¹ç ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àô¿å¤Î¤È¤¤Ï¾®Áþ¤¿¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¿¹³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤Ã¤Á¤âÃí°Õ¤·¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤ËÊó¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸« ¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤òÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤âÍ¥¤·¤µ¤À¤·¡£
ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ°¦¤æ¤¨¤À¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Çµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»öÌÌ¤Ç¤â²ÈÄíÌÌ¤Ç¤âÎÉ¤·»µ®Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½DAIGO¤µ¤ó¤ÈÏÂ¹ç¤µ¤ó¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡£
ÏÂ¹ç ¤Ï¤¤¡£ºÇ½é¤Ë¹µ¼¼¤Ë¤¦¤«¤¬¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ç¯Îð¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤Ç¤âÀô¿å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜ Åö¤ÎÎÉ¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¿ù»³ ¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ¹ç ËÜÅö¤Î·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¿ù»³ °ìÊýÅª¤ËÎè¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÏÂ¹ç¤µ¤ó¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
ÏÂ¹ç ËÍ¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤µ¤»¤¿¤¤¡¢Àô¿å¤ÏÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡¢¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤®¤ã¤Õ¤ó¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤Ã¤ÆÀô¿å¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¸À¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¤®¤ã¤Õ¤ó¤Ã¤Æ¡ªÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¤®¤ã¤Õ¤ó¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤³¤Î¤Ø¤ó¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£
·ùÌ£¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ù»³ ¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤¢¤ì¡£ÂÔ¤Á¤Î»þ´Ö¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
ÏÂ¹ç ¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤ì¤Æ¡£
¡½¡½¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¤â¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÏÂ¹ç ´ÆÆÄ¤¬¤½¤ì¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¤Ç¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤¶õÇò¤ò¤ª¤Î¤ª¤Î¤ÇËä¤á¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£
ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ï½éÂÐÌÌ¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÂæËÜ¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ëè²ó²¿¥Æ¥¤¥¯¤â¤ä ¤ë¤´¤È¤ËËè²ó°ã¤¦¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡£
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ØLOVE STAGE!!¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¿ù»³ ¤¤¤í¤ó¤Ê°¦¤Î¥«¥¿¥Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¼Â´¶¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
Æ±À°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÊÐ¸«¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃË¤Î¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¦¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¹ç ËÍ¤âÏÃ¼«ÂÎ¤Ï·ÝÇ½°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÀÎ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤ÆÎø¤ò¤·¤Æ¡£¤È¤¤¤¦ÀÊÌ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÎø¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÃ¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤È¤«¤Ç¤â¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°¦¤Î¥«¥¿¥Á¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢½Ð²ñ¤¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç´¶¾ð¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤ÈDAIGO¤µ¤ó¤âÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤·¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤ªÏÃ¤·¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±À°¦¤Ã¤Æ¤¤¯¤È¡¢ºòº£¤ÎÎ®¤ì¤À¤È½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡¢½ã¿è¤Ë°¦¤Î¥«¥¿¥Á¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¿ù»³ ¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç°ìÈÖ¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ëº§¼°¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë·ëº§¼°¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡£¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÏÂ¹ç ´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Î®¤ì¤ë¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¥é¥Ö¥¹¥Æ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥¹¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Î¥¥¹¤ÈÅÓÃæ¤Ç¤Î¥¥¹¤ÈºÇ¸å¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¥¥¹¤È¡£¸«¤¨Êý¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡£
¥¥¹¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶¾ð¤¬¤Î¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÌµÍý¤ä¤ê¤·¤Á¤ã¤¦´¶¤¸¤Î¥¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î´¶¾ð¤¬¼Â¤Ã¤Æ¥¥¹¤·¤ÆÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬åºÎï¤Ç¡¢¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
°¦¤Î¥«¥¿¥Á¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¥¹¤Î¥«¥¿¥Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø°ì¸À¤º¤Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¿ù»³ Á´°÷¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ËÍ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤â±Ç²è¤È°ì½ï¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¹ç ¸¶ºî¼Ô¤Î±ÆÌÚÀèÀ¸¤¬µÓËÜ¤â¤¹¤Ù¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¥å¥ó¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¤¬¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²èºîÉÊ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ç²è¡ØLOVE STAGE!!¡Ù
10·î2Æü¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«