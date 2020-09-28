ポケモン×BUMP OF CHICKEN、スペシャルMV29日公開 新曲「アカシア」書き下ろし
大人気ゲーム・ポケットモンスターとロックバンド・BUMP OF CHICKENのスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA！」が、あす29日にポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開されることが発表された。
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2021年に25周年を迎えるBUMP OF CHICKENが、今回のコラボのために書き下ろした新曲「アカシア」が起用されている。
映像は、29日午後10時よりポケモン公式YouTubeチャンネルで公開される「『ポケットモンスター ソード・シールド エキスパンションパス』最新情報 2020.9.29」内で初公開。9言語の歌詞字幕付きで全世界に向けて公開される。
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