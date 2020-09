2020年6月に2期放送を終了した「邪神ちゃんドロップキック」が、早くも再起動!? 原作10周年を迎える2022年に3期放送を目指し、9月30日より第3弾となるクラウドファンディングを開始することが発表された。





「邪神ちゃんドロップキック」テレビアニメシリーズ3期の制作が決定した……とは言っても、制作には1年以上の時間がかかるため、その間もファンの皆さんに「邪神ちゃん」を楽しんでもらうために継続的なコンテンツ提供を行なっていきたい。

さりとて、そのためのプロモーション予算もほとんど捻出できないという現実的な問題が存在する「邪神ちゃんドロップキック製作委員会3(仮)」は、この現状を打開し、フルサイズのTVアニメシリーズを作り、毎月のように途切れることなく邪神ちゃん企画を提供し続けるため、今回のクラウドファンディングで2,000万円の資金調達に挑戦するという。

そして目標金額である2000万円を突破したあかつきには、正式に「邪神ちゃんドロップキック 3期制作決定」を発表するそうだ。



かつてパッケージ2000セットを売り上げることで、第2期制作を実現した「邪神ちゃんドロップキック」&邪教徒(ファンのこと)だが、今再び邪教徒たちの信心が試される時がきた!

110万円の最高額コースに出資すれば、なんと第3期のタイトル命名権を手にすることもできるということで、ここはひとつ最強のATMを目指してみてはいかだろうか!?





【クラウドファンディング概要】

・日時:2020年9月30日(水)12時(昼)開始

・参加方法:「MotionGallery」プロジェクトページにアクセス

https://motion-gallery.net/projects/jashinchan03

※オープン前はアクセスできません





【リターン一覧】

■ぺこらコース(550円税込)

→クラウドファンディング参加御礼のメッセージとイラストをお送りします。原作者・ユキヲ先生のイラストに邪神ちゃん役鈴木愛奈さんのコメントを添えたメッセージ画像です。

● 御礼イラスト&メッセージ

※参加者の方だけがアクセスできるMotionGallery内のページから、イラスト&メッセージの画像データをダウンロードすることができます。



■フォーリンポップ新曲ダウンロード(1,100円税込)

→Fallen Popの新曲を作成し、ファイルはmp3とWAVの圧縮前の高品質音源の2種類をお届けします。原曲とインストの2曲構成となります。

● 御礼イラスト&メッセージ

● 「フォリポ新曲」mp3ファイル

● 「フォリポ新曲」WAVファイル

● 「フォリポ新曲(インスト)」mp3ファイル

● 「フォリポ新曲(インスト)」WAVファイル

● 歌詞データtxtファイル

● ユキヲ先生描き下ろし高画質ジャケットイラスト

※ファイル転送サービスを用いてデータをお送りいたします。

※ファイルをダウンロードすることができる期間は楽曲が完成し配信を開始したタイミングから30日間となります。期限を過ぎてからのダウンロードはできません。

※描き下ろしジャケットの絵柄は共通です、一部デザインは異なります。



■デスティニー・ノイジー(ですの)新曲ダウンロード(1,100円税込)

→デスティニー・ノイジー(ですの)の新曲を作成し、ファイルはmp3とWAVの圧縮前の高品質音源の2種類をお届けします。原曲とインストの2曲構成となります。

● 御礼イラスト&メッセージ

● 「ですの新曲」mp3ファイル

● 「ですの新曲」WAVファイル

● 「ですの新曲(インスト)」mp3ファイル

● 「ですの新曲(インスト)」WAVファイル

● 歌詞データtxtファイル

● ユキヲ先生描き下ろし高画質ジャケットイラスト

※ファイル転送サービスを用いてデータをお送りいたします。

※ファイルをダウンロードすることができる期間は楽曲が完成し配信を開始したタイミングから30日間となります。期限を過ぎてからのダウンロードはできません。

※描き下ろしジャケットの絵柄は共通です、一部デザインは異なります。



■フォリポVSですのニューアルバム(サバートニックBD付き)(11,000円税込)

→「フォーリンポップ」「デスティニー・ノイジー(ですの)」の過去曲全部+各ユニット新曲1曲が入ったCDと、たくさんのご要望を頂いたサバートニック映像Blu-rayがセットになったもので、邪神ちゃんの音楽映像パッケージとしては初登場となります。ジャケットは「Fallen Pop VS デスティニー・ノイジー(ですの)」をテーマとしたユキヲ先生描き下ろしイラストです。

● 御礼イラスト&メッセージ

● フォリポVSですのニューアルバム(サバートニックBD付き)

【収録曲(CD)】

1. Fallen Pop(フォーリンポップ)

2. Fallen Stars(フォーリンポップ)

3. 新曲1(フォーリンポップ)

4. 単純明快!SomethingDevils!!(デスティニー・ノイジー)

5. My Devil Forever(デスティニー・ノイジー)

6. 新曲2(デスティニー・ノイジー)

【収録曲(Blu-ray)】

1. Fallen Pop(フォーリンポップ)

2. Fallen Stars(フォーリンポップ)

3. アイマイグラデーション(ぽぽろん)

4. あの娘にドロップキック(ZAMB)

5. Love Satisfaction(ZAMB)

6. 時としてバイオレンス(halca)

7. 単純明快!SomethingDevils!!(デスティニー・ノイジー)

8. My Devil Forever(デスティニー・ノイジー)

● 「フォリポ新曲」mp3ファイル

● 「フォリポ新曲」WAVファイル

● 「フォリポ新曲(インスト)」mp3ファイル

● 「フォリポ新曲(インスト)」WAVファイル

● 歌詞データtxtファイル

● 「ですの新曲」mp3ファイル

● 「ですの新曲」WAVファイル

● 「ですの新曲(インスト)」mp3ファイル

● 「ですの新曲(インスト)」WAVファイル

● 歌詞データtxtファイル

● ユキヲ先生描き下ろし高画質ジャケットイラスト

※描き下ろしジャケットの絵柄は共通です、一部デザインは異なります。





邪神ちゃんイベント初の映像パッケージ化





■邪神ちゃん2.5期(仮)ボイスドラマセット(13,200円税込)

→アニメスタッフが送るイラスト付きボイスドラマ「邪神ちゃん2.5期(仮)」全24話のデータを、公開より1ヶ月先駆けてダウンロードすることができます。

● 御礼イラスト&メッセージ

● ボイスドラマ24本のデータダウンロード(随時)

※ファイル転送サービスを用いてデータをお送りいたします。

※お渡しするファイルはmp3ファイルと、各話に対応した画像ファイル1枚です。

※ファイルをダウンロードすることができる期間は楽曲が完成し配信を開始したタイミングから30日間となります。期限を過ぎてからのダウンロードはできません。



■3期台本(1冊)(3,300円税込)

→1話から最終話までのうちいずれかの台本をランダムで入手することができます。台本には5%の確率でキャストのサインが入ります。

● 御礼イラスト&メッセージ

● 3期台本(1冊)

※サインのキャストは選べません。

■3期台本(コンプリート)(33,000円税込)

→1話から最終話(話数未定。10話〜12話となる見込み)までの全ての台本をそれぞれ1冊ずつ入手することができます。それぞれの台本には5%の確率でキャストのサインが入ります。

● 御礼イラスト&メッセージ

● 3期台本(コンプリート)

※サインのキャストは選べません。

※台本のサイン有無については、5%の確率はそれぞれの台本に対してとなりますので、コンプリートだからといってサインが確定するわけではありません。逆に2冊以上がサイン入りという可能性もあります。



■邪神ちゃん3期応援グッズ全部入りパック(55,000円税込)

→CD&BD、ダウンロードコンテンツ、台本セット、原画などが全て入ったスペシャルコースです。

● 御礼イラスト&メッセージ

● 「フォリポ新曲」mp3ファイル

● 「フォリポ新曲」WAVファイル

● 「フォリポ新曲(インスト)」mp3ファイル

● 「フォリポ新曲(インスト)」WAVファイル

● 歌詞データtxtファイル

● 「ですの新曲」mp3ファイル

● 「ですの新曲」WAVファイル

● 「ですの新曲(インスト)」mp3ファイル

● 「ですの新曲(インスト)」WAVファイル

● 歌詞データtxtファイル

● ユキヲ先生描き下ろし高画質ジャケットイラスト

● フォリポVSですのニューアルバム(サバートニックBD付き)

● ボイスドラマ24本のデータダウンロード(随時)

● 3期台本(コンプリート)

● 3期原画(本物)5枚

※わかりやすく「原画」と呼んでいますが、制作会社で「動画」と呼んでいるものなども含まれます。アニメ制作で実際に使われた原本の総称とお考え下さい。

※全て一枚一枚手で描かれ、実際に3期アニメ本編制作に使われる(使われた)本物です。

※シーン、カットは選べません(キャラクターがいない、オブジェクトのみという可能性もあります)。

※台本のサイン有無については、5%の確率はそれぞれの台本に対してとなりますので、コンプリートだからといってサインが確定するわけではありません。逆に2冊以上がサイン入りという可能性もあります。



■ノーマッドパック(165,000円税込)

→原画、台本にプラスして、ノーマッドさん描き下ろしのキャラクターイラストサイン色紙を差し上げます。キャラクターは好きなキャラを指定することができます。

● 御礼イラスト&メッセージ

● 3期台本(本物)全冊

● 3期原画(本物)5枚

● 描き下ろしのキャラクターイラストサイン色紙

※キャラクターはアニメ「邪神ちゃんドロップキック」内のキャラクターに限ります。

■邪神ちゃん3期エンドロール掲載(110,000円税込)

→あなたのお名前が邪神ちゃん3期本編エンドロール「協力」欄に掲載され、テレビで放映され、配信サービスを通じて全世界で配信されます。

● 御礼イラスト&メッセージ

● 3期エンディング「協力」欄にお名前掲載権

※先着240名限定です

※どの話で放送されるかは事前に連絡されません。

※掲載順位は五十音ではなくランダムになります。

※お名前は15文字までとさせて頂きます。

※放送上問題ある言葉、明らかに他作品に関する固有名詞などについては修正の相談をさせて頂く場合があります。



■3期にモブキャラとして出演(220,000円税込)

→あなたに似たキャラクターが作中に登場します。

● 御礼イラスト&メッセージ

● 作中へのキャラクター登場権

※事前にお写真をお送り頂き、それを元にノーマッドさんがキャラクターを描き起こします。

※放送前にイラストをご確認頂きますが、クリエイティブについては全てノーマッドさんにお任せ頂きます(「もっとカッコよく描いて欲しい」などのご要望を受け付けません)

※何話に登場するかはわかりません。



■3期各話サブタイトル命名権(220,000円税込)

→各話のサブタイトルを決めて頂きます。台本が完成した時点でお送りいたしますので内容をご確認頂き素敵なサブタイトルをつけて下さい! TV、新聞、雑誌、配信サービスへの掲載など全てのサブタイトルがこれになります。番組のEDに「サブタイトル命名(仮)」としてお名前が掲載されます。現段階ではテレビ放送可能な最低限の10話までをリターンとして設定しますが、話数が増えた場合にはリターンの枠が増設される場合があります。

● 御礼イラスト&メッセージ

● 3期サブタイトル命名権

● 夏目公一朗(製作総指揮)サイン色紙

※サブタイトルは各話の内容に即したものとし、邪神ちゃんドロップキック3期製作委員会(仮)と協議の上決定いたします(最大限ご意見を尊重します)。

※公序良俗に反する言葉、宣伝を目的とした商品やサービス名、他作品をイメージする固有名詞、個人のお名前などについてはお断りをいたします

※サブタイトルの著作権、商標権などの全ての権利は邪神ちゃんドロップキック3期製作委員会(仮)に帰属します。

※企業様のご応募の場合、製作委員会から領収書を発行可能です。



■3期タイトル命名権(1,100,000円税込)

→1期「邪神ちゃんドロップキック」、2期「邪神ちゃんドロップキック’(ダッシュ)」に続く3期「邪神ちゃんドロップキック○○」の○○を決めて頂きます。TV、新聞、雑誌、配信サービスへの掲載など全ての名前がこれになります。番組のEDに「タイトル命名(仮)」としてお名前が掲載されます。邪神ちゃんドロップキック制作チームのタイトル決定に関するミーティングにご参加頂きます。またミーティング後には制作チームとのお食事会にご招待いたします。

● 御礼イラスト&メッセージ

● 3期タイトル命名権

● ユキヲ先生サイン色紙

● 夏目公一朗(製作総指揮)サイン色紙

※タイトルは作品に即した内容とし、邪神ちゃんドロップキック3期製作委員会(仮)と協議の上決定いたします(最大限ご意見を尊重します)。

※公序良俗に反する言葉、宣伝を目的とした商品やサービス名、他作品をイメージする固有名詞、個人のお名前などについてはお断りをいたします

※タイトルの著作権、商標権などの全ての権利は邪神ちゃんドロップキック3期製作委員会(仮)に帰属します。

※企業様のご応募の場合、製作委員会から領収書を発行可能です。





