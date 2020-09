◆「SSFF&ASIA2020」

【モデルプレス=2020/09/27】「ショートショート フィルムフェスティバル&アジア2020」(SSFF&ASIA2020)アワードセレモニーが27日、都内にて開催され、EXILE HIRO、GENERATIONS from EXILE TRIBEなど豪華ゲストたちが登壇した。22回目を迎える同映画祭。今年は、世界約112の国と地域から応募された作品の中から厳選された約150作品を配信。リアル会場での上映も含めると約200本の作品を公開した。アワードセレモニーでは、翌年の米アカデミー賞につながる「オフィシャルコンペティション supported by Sony」および「ノンフィクション部門」の優秀賞、海外からも注目を浴びる「東京」の魅力を発信する「Cinematic Tokyo」部門、25歳以下の国内在住監督による「U-25プロジェクト」、「CGアニメーション」部門の各優秀賞など計10の賞の発表・授与が行われた。セレモニーに華を添える豪華なゲストとして、和泉元彌、小池百合子東京都知事、小川紗良、EXILE HIRO、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、関口メンディー、中務裕太などが駆け付けた。イベントでは、若手監督の育成・発信のため、LDHとSSFF&ASIAがタッグを組んでショートフィルムを製作する「CINEMA FIGHTERS project」にGENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーたちが参加することが発表された。同プロジェクトのエグゼクティブプロデューサーを務めるHIROは、「今回は第4弾ということですが、初めて、GENERATIONSがチームとしてCINEMA FIGHTERSとコラボさせてもらいました。素晴らしい監督のみなさんに囲まれて、1人、1人の個性を出して頂けたらなと」、「完成するのをすごく楽しみにしています」と2021年公開予定という各作品と、GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーたちの活躍に期待。数原は関口が出演する作品の主体歌を担当したそうで、「メンバーであるメンディー君の主演作品の主題歌ということで、音楽で携われてすごく光栄だなと思いました」と振り返っていた。イベントは配信にて行われたが、映画祭ナビゲーターを務めたGENERATIONS from EXILE TRIBEからあいさつに登場した白濱は、「ボーダーレスということで、うまくリモートを活用して、僕もこれから本当に会場にいるかのような距離感でやろうと思っています。本当に新しい時代になったなと感じました」と心境を言葉に。「みなさんに、ショートフィルムのすばらしさがより伝わればいいなと思っています」と告げ、イベントのオープニングを飾った。CDアニメーション部門の授賞式には数原が登場。「CGが自分たちの音楽の幅を広げてくれることをすごく感じます。CGの持つ可能性はまだまだ、無限にあると思いますので、自分たちが作る音楽だったりにCGが重なっていって、GENERATIONSの表現の幅を広げてくれているような気がしています。これからも広げてくれることを期待しています」と声を弾ませた。ひかりTVワードの受賞式に登壇した小森は、「ダンスを通しても、映画を通しても、自身の想いやメッセージを表現するということは、エンターテイメントとしてとても大切だなと感じています。僕はダンスを通して、映画を製作されるクリエーターのみなさんは映画を通じて、これからも多くの方に喜びだったりポジティブな想いというものを伝え続けていければなと思います」と映画祭に参加して刺激を受けた様子。U-25プロジェクトの受賞式では、佐野が「自分も今年、25歳の年なのですが、同世代のクリエーターさんの活動からとても刺激を頂きました」といい、「挑戦することはすごく大事だなと思いました。自分は小さなころからダンスを始めて、高校のときに芸能界に入りました。様々な挑戦と出会いを繰り返して今の環境にいるのだなと、みなさんの活動を見させて頂いて改めて感じました。若いうちに挑戦していくことが将来の自分たちの財産になり、見たことや感じたことが思い出になって、将来自分たちが仕事をしていく上での糧になっていくだなと感じました」と実感を込めてコメントした。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】