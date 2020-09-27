¤ª¤«¤º¤¤¤é¤º¡ª¿æÈÓ´ï¤Ç¿æ¤¯¤À¤±´ÊÃ±¡ª½©¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó3Áª
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö±öºú¤È¤·¤á¤¸¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤·¤½¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¡¡15Ê¬¡Ê¿»¿å¡¦¿æ¤¯»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡¡15Ê¬¡Ê¿»¿å¡¦¿æ¤¯»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë ´Å·ª¤È·Ü¤ÎÃæ²ÚÉ÷¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡¡25Ê¬¡Ê¿»¿å¡¦¿æ¤¯»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
±öºú¤È¤·¤á¤¸¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤·¤½¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£
´Å±ö¤Î±öºú¤È¤·¤á¤¸¤ò¿æ¤¹þ¤ó¤À¤´ÈÓ¤Ï¡¢ºú¤Î»Ý¤ß¤¬ÊÆ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÎ³¤Ò¤ÈÎ³¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÈþÌ£¡ª
»Å¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¤¿¥Ð¥¿¡¼¤¬¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢ÀÄ¤¸¤½¤Ïºú¤Îµû½¤µ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤±¤Æºú¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ë
ÊÆ¡¡2¹ç
±öºú¡Ê´Å±ö¡Ë¡¡2ÀÚ¤ì
¤·¤á¤¸¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯
Çò¤À¤·¡¡Âç¤µ¤¸2
ÆüËÜ¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1
¥Ð¥¿¡¼¡¡Âç¤µ¤¸1
ÀÄ¤¸¤½¡¡6Ëç
ßÖ¤ê¤´¤Þ¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡ÊÆ¤ò¸¦¤®¡¢30Ê¬¤Û¤É¿»¿å¤µ¤»¡¢¤¶¤ë¤Ë¤¢¤±¤ë¡£
¢¡¡±öºú¤Ï¥°¥ê¥ë¤Ç¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
£¡¡¿æÈÓ´ï¤ËÊÆ¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢Çò¤À¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¿æÈÓ´ï¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤è¤ê¤ä¤ä¾¯¤Ê¤á¤Î¿å²Ã¸º¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¤ë¡£¾Æ¤¤¤¿±öºú¡¢ÀÐÆÍ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤°¤·¤¿¤·¤á¤¸¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢º®¤¼¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿æÈÓ¤¹¤ë¡£
¤¡¡¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤éºú¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¹ü¤È¤ª¹¥¤ß¤ÇÈé¤ò¼è¤Ã¤Æ¿æÈÓ´ï¤ËÌá¤·¡¢ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤·¤½¤È¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥¡¡À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢ßÖ¤ê¤´¤Þ¤ò¿¶¤ë¡£
±öºú¤Î±ö¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çò¤À¤·¤ò²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤ÏÈé¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ëº®¤¼¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èé¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¡£¤·¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¾®¤Í¤®¤Ç¤â¡£
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¤´¤í¤´¤íÆþ¤ì¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤âÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¤À¤·¤ÏÇò¤À¤·¤ÇÏÂÉ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÇÍÎÉ÷¤Î¸¥Î©¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ºàÎÁ¡Ê3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ë
ÊÆ¡¡2¹ç
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¡150g
¥Ù¡¼¥³¥ó¡¡3Ëç
¾ßÌý¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
Çò¤À¤·¡¡Âç¤µ¤¸2¤È1¡¿2
ÆüËÜ¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1
¥Ð¥¿¡¼¡¡Âç¤µ¤¸1
¹õ¸ÕÜ¥¤Þ¤¿¤Ï¹õ¤´¤Þ¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
ºî¤êÊý
¡¡¡ÊÆ¤ò¸¦¤®¡¢30Ê¬¤Û¤É¿»¿å¤µ¤»¡¢¤¶¤ë¤Ë¤¢¤±¤ë¡£
¢¡¡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¡¢1.5cm³Ñ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¿å¤Ë¤µ¤é¤¹¡£
£¡¡¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ù¡¼¥³¥ó¤òßÖ¤á¡¢¾ßÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¤ë¡£
¤¡¡¿æÈÓ´ï¤ËÊÆ¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢Çò¤À¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¿æÈÓ´ï¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤è¤ê¤ä¤ä¾¯¤Ê¤á¤Î¿å²Ã¸º¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¤ë¡£ßÖ¤á¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢º®¤¼¤º¤Ë¿æÈÓ¤¹¤ë¡£
¥¡¡¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤µ¤Ã¤¯¤êº®¤¼¤ë¡£À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¹õ¸ÕÜ¥¤ä¡¢¹õ¥´¥Þ¤ò¿¶¤ë¡£
¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¥Ð¥¿¡¼¤ÇßÖ¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÄÉ¤¤¥Ð¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¡£¹õ¸ÕÜ¥¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
´Å·ª¤È·Ü¤ÎÃæ²ÚÉ÷¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ
Ãæ²ÚÉ÷¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£·ª¤Ï¼ê·Ú¤Ê´Å·ª¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤Ã¤¯¤ê´Å¤¯¤Æ¤´ÈÓ¤ÎÌ£¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¤âÆþ¤ì¤Æ¶ñÂô»³¡ª´³¤·¤·¤¤¤¿¤±¤ò»È¤¦¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬¤°¤Ã¤ÈÁý¤·¤Þ¤¹¡£´³¤·ÄÇÂû¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÌá¤¹¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ¿å¤ÇÌá¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ºàÎÁ¡Ê3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ë
ÊÆ¡¡2¹ç
·Ü¤â¤âÆù¡¡180g
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¡1¡¿2ËÜ¡Ê80g¡Ë
¤ì¤ó¤³¤ó¡¡60g
´³¤·¤·¤¤¤¿¤±¡¡2¸Ä
¤¿¤±¤Î¤³¡¡50g¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë
´Å·ª¡¡50¡Á60g
¤´¤ÞÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
A¡Ë¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
A¡Ëº½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
A¡ËÆüËÜ¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1
A¡Ë¤ª¤í¤·À¸Õª¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
B¡Ë¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¡Âç¤µ¤¸1
B¡Ë¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
B¡ËÆüËÜ¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡¡¡´³¤·ÄÇÂû¤Ï±ø¤ì¤ò¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¤¡¢1¥«¥Ã¥×°Ì¤Î¿å¤Ë¤Ä¤±¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ç°ìÈÕ¤ª¤¯¡£
¢¡¡ÊÆ¤ò¸¦¤®¡¢30Ê¬¤Û¤É¿»¿å¤µ¤»¡¢¤¶¤ë¤Ë¤¢¤±¤ë¡£
£¡¡·Ü¤â¤âÆù¤Ï¡¢1.5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£´³¤·ÄÇÂû¤Ï¼´¤òÀÚ¤Ã¤Æ1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¡Ê´³¤·ÄÇÂû¤ÎÌá¤·½Á¤Ï¸å¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡Ë
¤¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢£¤ÎºàÎÁ¤òßÖ¤á¤ë¡£A¤òÆþ¤ì¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¡£
¥¡¡¿æÈÓ´ï¤ËÊÆ¡¢B¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡¢´³¤·ÄÇÂû¤ÎÌá¤·½Á¡¢¤¤Î½Á¤À¤±Æþ¤ì¡¢¿æÈÓ´ï¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤è¤ê¤ä¤ä¾¯¤Ê¤á¤Ë¿å²Ã¸º¤·¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¤ë¡£¤¤Î¶ñºà¡¢´Å·ª¤òÆþ¤ì¤¿¤éº®¤¼¤º¤Ë¿æÈÓ¤¹¤ë¡£
¿æ¤¯Á°¤Ë¶ñºà¤òßÖ¤á¡¢Ì£¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¿æ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¿¤±¤Î¤³¤Î¿å¼Ñ¤Ï¡¢¤ªÅò¤Ç¤æ¤Ç¤Æ¤«¤é»È¤¦¤È¤Ë¤ª¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ì¤ó¤³¤ó¤Ï¡¢Èé¤´¤È»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¡£¤â¤ÁÊÆ¤òº®¤¼¤ë¤È¤ª¤³¤ïÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¤â¤ÁÊÆ¤ò»È¤¦»þ¤Ï¡¢¿å²Ã¸º¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ò¿æÈÓ´ï¤Ç¿æ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÉáÄÌ¥â¡¼¥É¤ÇOK¤Ç¤¹¡£¶ñºà¤òÊÆ¤Ë¤Î¤»¤¿¤é¡¢º®¤¼¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿æÈÓ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²æ¤¬²È¤Ï¥¹¥È¥¦¥Ö¤Ç¿æÈÓ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ²Ð¤Ç4Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ12Ê¬²ÃÇ®¸å10Ê¬¾ø¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¿©Íß¤Î½©¤Î¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡£ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤ªÊÆ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½©¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£