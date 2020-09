映画『HiGH&LOW THE WORST』に登場した希望が丘団地・幼馴染6人のその後の世界を描くスピンオフドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」が11月19日(木)より日本テレビにて全6話での放送が決定した。

2019年に公開され、最終興収12.5億円の大ヒットを記録し、HiGH&LOWシリーズ史上「いちばん泣けた!」との評判が高い映画『HiGH&LOW THE WORST』。その中でも、【希望が丘団地 幼馴染】の絆の物語とそのクライマックスに流れる数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)のソロバラード【Nostalgie】はHiGH&LOWファンのみならず、日本中で感動の渦を巻き起こした。

希望が丘団地・幼馴染6人のその後の世界を描くスピンオフドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」の出演は、『HiGH&LOW THE WORST』から引き続き、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中務裕太・小森隼(ともにGENERATIONS from EXILE TRIBE)、白洲迅・富田望生・矢野聖人ら。「HiGH&LOW」シリーズを牽引する久保茂昭が監督を、「クローズ」「WORST」の原作者・郄橋ヒロシが脚本を担当する。

また、映画『HiGH&LOW THE WORST』が早くもHuluとNetflixでの国内ネット配信され、同時にNetflixにて世界62の国と地域にてシリーズ全7作が一斉ネット配信されている。

EXILE HIRO(企画プロデュース)コメント

2016年から始動した『HiGH&LOW』プロジェクトですが、これまで楽曲、映画、ドラマ、MV、ドームツアー、ゲーム、コミックなど…、音楽と映像の融合をこれまでにない発想で新しいエンタテインメントとして創造してきました。

昨年には、僕も昔から大好きな作品「クローズ」「WORST」を手掛ける高橋ヒロシ先生とタッグを組み、WORSTの世界観とHiGH&LOWの世界観が生み出した『HiGH&LOW THE WORST』が公開され、また新たな挑戦に臨むことができました。

そして、2020年。『HiGH&LOW THE WORST』のその後の世界を描く、新作スピンオフドラマを高橋ヒロシ先生を筆頭に制作し、満を持して皆さんにお届けすることができます。

新たな『HiGH&LOW THE WORST』の世界、そして作品の中で描かれる仲間との友情や絆を楽しみにしていただければと思います。

また、HiGH&LOWシリーズがNetflixを通じて国内のみならず全世界にも配信されるので、世界中の方がLDHのエンタテインメントに触れる機会があることにとてもワクワクしています。

今後もリアルとファンタジーを追求し、HiGH&LOWシリーズは様々な展開をみせていきますので、引き続き期待していてください!

ドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」11月19日(木)24:59〜日本テレビにて放送

