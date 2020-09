84年の自伝的映画『パープル・レイン』とアルバム「パープル・レイン」が全米でアルバム・チャート24週連続1位、1300万枚のセールスを記録するなど爆発的人気を獲得。その

・「SIGN O’ THE TIMES REMASTERED SUPER DELUXE EDITION」(13LP 180G+1 DVD)Prince Official Site価格 $299.98

1987年に発表されたプリンスのアルバム「Sign O’ The Times」が、Super Deluxeエディションとなって9月25日にリリースされた。本作にはこれまでにリリースされなかった63のトラックと2時間以上のビデオパフォーマンスが含まれている。プリンスは、容姿とファルセットボイスは、セクシーな詞と相まって熱狂的なファンを生み出していた。ところがそれまでのセクシー路線から一変したのがこの作品だった。暴力や異常気象、薬物使用やAIDS、人種差別など、誰かが死んだニュースばかり。それでもみんな他人事として片付けて、毎日が過ぎていく。当時はアメリカが衛星軌道に各迎撃システムを配備しようとするスター・ウォーズ計画が進んでおり、1986年にはチャレンジャー号が爆発して宇宙飛行士が死亡する事故が起こっていた。この曲では、ロナルド・レーガンはそれでもこの計画を続けるのか、と迫る。デジタルでブレのある不思議なパーカッションで始まり、途中からスネアが入るとビシッとリズムが合う。「それが何? そんな時代だし」とデジタル時代をぼうっと受け入れているいまの私たちが聞いても、「目を覚ませ」と鞭で喝を入れられているかのよう。ちょうど公開されたばかりの映画『メイキング・オブ・モータウン』を見た後では、マーヴィン・ゲイが「ホワッツ・ゴーイン・オン」を世に放ったときの気持ちに当時のプリンスは近かったのではないかと思わせる。ミュージックビデオも当時としては画期的なものだった。プリンスの歌詞は、それまで隠喩に満ちて文字にするのもはばかられるものが多かったが、本作ではむしろ歌詞に注目してとばかりに、ただ文字が迫ってくる映像が作成された。「Sign O’ The Times」のオリジナルアルバムは2枚組だが、これは当時制作途中の3枚分をベースに幾多の変遷を経てひとつにまとめたものと言われている。また、当時プリンスは「プリンス&ザ・レボリューション」として「パープルレイン」を大ヒットさせて以降共にしてきたザ・レボリューションを解散。もともと作詞作曲、プロデュース、ギター、ベース、ドラムス、キーボードなど、何でも一人でやってのけるマルチプレイヤーだが、こうした経緯の結果、本作ではウェンディ&リサ、シーラEなど様々な面々が曲事にバラバラに参加したように見えている。さらにクレジットを見ると、ヴォーカル=Camilleとある曲がちらほらある。カミーユ声といって、このファルセットはプリンスの別人格といわれるが、これも変遷の間に生まれたもの。「U Got The Look」でシーナ・イーストンとこのカミーユがリードボーカルとクレジットされているほか、リードボーカルにカミーユとクレジットされているのは「Housequake」「If I Was Your Girlfriend」「Strange Relationship」だが、アルバム内の配置はかなりバラバラだ。一方で、プリンスは当時フィアンセであったスザンナ・メルボイン(ウェンディの双子の姉)と一緒に住み、私生活は珍しく安定していた。彼女との住処で録音した「The Ballad Of Dorothy Parker」「Forever In My Life」のほか、メルボインと共に作詞した「Starfish And Coffee」もアルバム曲に挟み込まれている。プリンスが自叙伝を出すことなくこの世を去ったことで、謎が多いアルバム「Sign O’ The Times」は、主に商業的な理由でプリンスが2枚に押し込めたとされている。そのあたりは、9月28日に発売される本「プリンス:サイン・オブ・ザ・タイムズのすべて」(長谷川友・著、シンコーミュージック)でも明らかになるだろうが、結果として多くの要素が凝縮された本作品をデラックエディションで自分の耳で確かめる価値は大きい。音楽を通じた表現が、人種やジェンダーによる分断に示唆を与えるのか。いまいちど考える機会に。(文:fy7d)【関連記事】