9月24日、あまりにも不気味な骨格図が公式Twitterアカウントで公開され大きな注目を浴びた『Fall Guys』(参考記事)だが、これをきっかけに開発チームに亀裂が走っていることが明らかとなった。骨格図を書いたアーティストとは別の人物が、まったく異なるフォールガイの中身を分析する新たなアートを提供したのだという。

The dev team is divided Principal Concept Artist, @Ash_Kerins , suggests that this is the true anatomy of a Fall Guy I guess we'll never know for certain pic.twitter.com/DN5M9JLoC5

主要コンセプトアーティストのアッシュ・ケリンズ氏は、フォールガイは中身には骨格などなく、清廉な心を幸せなエアバッグで保護しており、大志とイエローチームスピリッツを持っているという考えを示している。

サイズも183cmではなくおよそ人間の膝ほどの高さ、重さも平均的な枕と同じだという。

また彼らは熱心かつ楽観的、いたずら好きで諦めない気さくな性格だそうだ。中身や大きさ、習性など、妖精然とした比較的ファンシーな設定になっている。

現在『Fall Guys』開発チームは、骨格入りのフォールガイを公式設定とするかファンの投票を募っている。記事執筆時点では「受け入れ、そして盛大に祝う」が約60%を集めてトップだ。「ジョークだったことにする」(25%)と「受け入れるが、今後ほとんど触れない」(15%)を大きく引き離している。

なお、開発チーム自身は新たなコンセプトアートを投稿するツイートで「真実が明らかになることは決してないだろう」ともコメントしている。彼らの中身は不気味な骨格という設定になったが、実際にどうなっているかは誰にも分からないという設定に落ち着くのかもしれない。

