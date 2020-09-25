¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¥ëÅ£¥Ð¥Ã¥È¡×¤ÎÇË²õÎÏ¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤ËÆÇ¡¹¤·¤¤¡×Â¨´°Çä¡¡¤¢¤¨¤ÆË½ÎÏÀ¤ò¤«¤±»»¤·¤¿ºî¼Ô¤Î¿¼¤¤»×¤¤
¡Ö¥É¡¼¥ëÍÑ¾®Êª¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²ÖÊÁ¤Ç¾®¤µ¤¯¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤â¤Î¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÁÛÁü¤òº¬¤³¤½¤®¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¡ÖË½ÎÏ¡×¤ÎÍ»¹ç¤Ç¤¹¡£Â¯Åª¤Ê¡Ö²Ä°¦¤µ¡×¤Î³µÇ°¤òÇË²õ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡¢ºî¼Ô¤ÎÁÏºîÅ¯³Ø¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊwithnewsÊÔ½¸Éô¡¦¿À¸Í°ê¿Í¡Ë
¡Ú²èÁü¤Ï¤³¤Á¤é¡Û²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Ê¹¥¤ò¡ÄÈþ¾¯½÷¥É¡¼¥ë¡ßÅ£¥Ð¥Ã¥È¡¢´í¸±¤¹¤®¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é¿¤Ó¤ëÇò¤¤Å£9·î15Æü¡¢¤È¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¾¦ÉÊ¤Î²èÁü¤¬¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¥ëÅ£¥Ð¥Ã¥È¡×¡£¥É¡¼¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í·Á¤Ê¤É¤Ë¡¢»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥È¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤È¤â°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£²ÖÊÁ¤ÎÀ¸ÃÏ¤â¸«¤¨¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤ÎÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥×¤¬´¬¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¾åÉô¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¥Ë¥ç¥¥Ë¥ç¥¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¿¿¤ÃÇò¤ÊÅ£¤¬¡£½À¤é¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹ë²÷¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¹ç¤ï¤»3¿§¤¢¤ê¡¢Íâ16Æü¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤µ18¥»¥ó¥Á¡¦24¥»¥ó¥Á¤Î2¼ïÎà¤¬¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¸½ºß¤Ïºß¸Ë¤Ê¤·¡Ë¡£
¡Ö²¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤ËÆÇ¡¹¤·¤¯¤ÆÂç¹¥¤¡×¡£¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25Æü»þÅÀ¤Ç2Ëü¶á¤¤¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¡¢¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¿ô¤â1Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥ê¡¼¥¿ÊñÃú¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ìÀ½ºî¸«¤ë¿Í¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡¢¤³¤Î¾®Êª¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡°¦ÃÎ¸©ºß½»¤Îºî¼Ô¡¦ÌÂ¸¹¤µ¤ó¡Ê@maigehn¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÂ¸¹¤µ¤ó¤ÏÌó20Ç¯Á°¤Ë¥É¡¼¥ë¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥É¡¼¥ë´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÂ¨Çä²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÀ½ºî¤¬ÂçÊÑ²á¤®¤º¡¢ÌÌÇò¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤È¤Î¾ò·ï¤Ç¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î°Æ¤òÎý¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤ÎÁõ¾þ¤Ê¤É¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿²ÈÄíÍÑÊñÃú¡Ø¥í¥ê¡¼¥¿ÊñÃú¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥«¥ï¥¤¥¤¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¡ØË½ÎÏÅª¡Ù¤ÊÊñÃú¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢´í¸±¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Å£¥Ð¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Âêºà¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ½é¤Ë´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼Å£¥Ð¥Ã¥È¡×¡£100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿È¤¤ò¥Ð¥Ã¥È·¿¤Ë²Ã¹©¤·¡¢¥É¥ê¥ë¤Ç·ê¤ò¶õ¤±¡¢Ã»¤¯ÀÚ¤Ã¤¿Å´À½¤ÎÃî¥Ô¥ó¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹¹¤Ê¤ë²þÎÉ¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥í¡¼¥é¥ëÅ£¥Ð¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ¥²í¤µ¡×¡ÖÌîÈÚ¤µ¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò±é½Ð¤è¤êÂç·¿²½¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢Ìîµå¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¾þ¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ð¥Ã¥É¤òÁÇºà¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ì¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÇÅÉÁõ¤·¤¿¤é¡¢²Ö¤Î·Á¤Î¼ê·ÝÍÑÀ¸ÃÏ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿²¼·ê¤Ë¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¥Ü¡¼¥ÉÅ£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÉÁõºÑ¤ß¤ÎÅ£¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¡¢²Ö¤ÎÉôÊ¬¤òÅ£¤ÇÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ¬¤º°ì¤Ä°Ê¾åºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Á¥í¥ë¥Æ¡¼¥×¤ò´¬¤¤¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¥²í¤µ¡×¤È¡ÖÌîÈÚ¤µ¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¤¤¡¢¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
16Ç¯½©¤ÎÂ¨Çä²ñ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç²èÁü¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢1700²ó°Ê¾å¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢´ù¤ËÊÂ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¸«¤¿¡×¤È¸ì¤é¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢É¾È½¤Ï¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯9·î¾å½Ü¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç22ËÜ¤òÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³«»Ï¤«¤éÌó50Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê»Å»ö¤Î¤¿¤á¡¢À¸»º¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ï80ËÜ¤Û¤É¤Ë¾å¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤Ï¡¢ºÇ¤âË½ÎÏÅª¤ÊÎÏ¤Ç¤¢¤ëµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢À½ÉÊ¤ÎÀß·×¤ä²Ã¹©¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡¢ÌÂ¸¹¤µ¤ó¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ00Ç¯º¢¡¢¤¢¤ëÌÏ·¿¥á¡¼¥«¡¼¤¬È¯Çä¤·¤¿¥É¡¼¥ë¤Î¹¹ð¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¶¯¤¯°ú¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ¬¤¬¤Ê¤¯¡¢Éþ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¡ØÁÇÂÎ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ë»÷¤»¤¿¡¢Èþ¤·¤¤¿Í¹©Êª¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤ò³Ð¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥É¡¼¥ë¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ï¡¢¿Í¤Î¿ô¤À¤±Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¤òÇ´ÅÚ¤Ê¤É¤Ç¼«ºî¤·¤¿¤ê¡¢Éþ¤äÁõ¾þÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡£ÌÂ¸¹¤µ¤ó¤ÏÂ¨Çä²ñ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥É¡¼¥ë¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡¢¾®Êª¤ÎÀ½ºî¤òÃæ¿´¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏºî¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡É¥«¥ï¥¤¥¤¡È¤Ï¡ÉË½ÎÏ¡È¤Î¾å°Ì³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ëÂ¨Çä²ñ¤Ç¡Ø¥Û¡¼¥ê¡¼Å£¥Ð¥Ã¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤òÇä¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£Åö½é¤Ï¡ØÅ£¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ²¿¡ª¡©¡Ù¤Ê¤É¤È¶Ã¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤í¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬½÷ÀµÒ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ì²Ä°¦¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤¹Êý¡¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢²¿¤Î¾ò·ïÉÕ¤±¤â¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡É¡Ø¥«¥ï¥¤¥¤¡Ù¤È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³µÇ°¤ä´¶¾ð¤ò°û¤ß¹þ¤à¡¢ºÇ¤âµðÂç¤ÇË½ÎÏÅª¤ÊÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡È¤È¡×¡£¤³¤ÎÁÛÄê¤Ë´ð¤Å¤¡¢½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ëÅ£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¡ÖË½ÎÏ¡×¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ò¼á¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤âÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤â¡¢½½¿Í½½¿§¡½¡½¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÉý¤Î¹¤¤É½¸½¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥É¡¼¥ë°¦¹¥²È°Ê³°¤ÎÁØ¤Ë¤â¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤ÄÎÏ¤¬µÚ¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÂ¸¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¿Í´ÖÂç¤Î¥Ð¥Ã¥È¤âºî¤ê¤¿¤¤¡×¥Õ¥í¡¼¥é¥ëÅ£¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌÂ¸¹¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢ÍÑÅÓ¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥É¡¼¥ë¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£Ìî³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Å£¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æ©ÌÀ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ±¿¤Ö¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¡¼¥ë¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡É¥«¥ï¥¤¥¤Ë½ÎÏ¡É¤òÂÐ³°Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡¢¼«Í³¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬»ý¤Æ¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤âºî¤ì¤ì¤Ð¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¡¼¥ë¤È¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤Ë¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅ£¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×