生まれてくる子どもの性別が気になる親は多いようだが、海外では、子どもの性別を知りたいがために妻の体を傷つけた夫がいる。インド・ウッタル・プラデーシュ州で、43歳の夫が、生まれてくる子どもの性別を知るため、35歳の妻の腹部を切り裂いたと、海外ニュースサイト『India Today』と『South China Morning Post』が9月22日までに報じた。 >>息子にルシファーと命名した両親 役所の対応に不満も無事受理される ネット上では賛否両論の声<< ​​​報道によると、夫と妻の間には5人の子どもがおり、全員娘だったという。妻は6人目の子どもを妊娠していた。夫は6人目の子どもは男児であってほしいと願っており、日頃から性別を気にしていたそうだ。医師が夫婦に性別を教えることはなかった。『South China Morning Post』によると、インドでは医師や医療従事者が胎児の性別を両親に伝えることは禁止されており、性別を特定するための検査を行うことも禁じられているそうだ。妻が妊娠7か月に入ったある日、6人目の子どもの性別を知りたかった夫は、妻の腹部を斧で切り裂いた。夫が妻の腹部を切り裂いた時の詳しい状況は明かされていない。妻の親類が、妻が血だらけで倒れているのを見つけ、救急車を呼んだ。妻は病院で治療を受け、一命を取り留め、現在、容体は安定しているという。胎児は、病院に運ばれた翌日に死亡が確認された。胎児の性別などは明かされていない。その後、夫は警察によって逮捕された。このニュースが世界に広がると、ネット上では「性別が気になるからって妻のお腹を裂くなんて精神が異常としか思えない」「妊娠7か月の妻のお腹を裂いて息子だったことが分かっても、赤ちゃんが助かるとは限らないのにどうするつもりだったのか。そんなことも考えられないなんて精神異常としか思えない」「そこまでして息子が欲しかったのか。そうさせるインドの文化にも問題があるのでは」「子どもの性別くらい生まれる前に教えてもいいと思う」などの声が挙がっていた。海外ニュースサイト『CNN』は、インドは世界の中でも最も子どもの性別を気にする国の一つであると、2018年5月に報じている。同記事によると、インドでは、毎年、約24万人の5歳未満の少女が育児放棄などが原因で死亡しているそうだ。インドでは、息子を望む両親が多いため、娘が生まれたことで食事や健康面でケアを十分に行わないことが死につながる。インドでは中絶は合法だが、胎児の性別を対象とした中絶は禁止されており、出産後、性別が分かった後に育児放棄をする親が多いという。海外ニュースサイト『BBC』の9月22日の記事によると、インドで息子を望む親が多い理由として、息子は将来的に家族の名字を引き継ぎ、老後の両親の面倒を見ることができるが、娘は結婚すると夫の家に嫁ぎ、持参金と呼ばれる金品や財産を夫の家族に渡す必要があることが挙げられるそうだ。同記事によると、両親が息子を望む現状は改善されるどころか悪化しており、1961年に行われたインドの国勢調査では、7歳未満の少年1000人に対し、976人の少女がいたが、2011年の調査では、少年1000人に対し、少女の数は914人に減少していたという。インドでは子どもの性別を重要視する親が多いようだ。しかし、男児を求める文化が行きすぎたせいで、妻を切り裂くという悲惨な事件が起こり得たのだろう。記事内の引用について「UP man rips open pregnant wife’s stomach to find out baby’s gender, held」(India Today)よりhttps://www.indiatoday.in/india/story/up-man-rips-open-pregnant-wife-s-stomach-to-find-out-baby-s-gender-held-1723559-2020-09-20「Indian man accused of slashing pregnant wife’s stomach to check baby’s gender(South China Morning Post)よりhttps://www.scmp.com/news/asia/south-asia/article/3102536/indian-man-accused-slashing-pregnant-wifes-stomach-check-babys「Gender discrimination kills 239,000 girls in India each year, study finds」(CNN)よりhttps://edition.cnn.com/2018/05/15/asia/gender-discrimination-india-deaths-intl/index.html「India: Baby dies after man 'cuts pregnant wife's belly'」(BBC)よりhttps://www.bbc.com/news/world-asia-india-54234621