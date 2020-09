たびたび奇妙な設定が取り沙汰される『Fall Guys: Ultimate Knockout』(以下、Fall Guys)。新たにゲームを開発するMediatonic Gamesのシニアコンセプトアーティストが、ゲームに登場するキャラクターの骨格図を公開した。

「ウチのアーティストがフォールガイの中身を見せてくれたんだけど、みんなはこの化け物を見たい?」とTwitterで多数決をとり、80%以上が「見たい」を選択した結果、披露されたイメージだ。

フォールガイの伸長が183cmであることは公式Twitterアカウントがすでに報告していたが、今回公開された異形の骨格についてはどこから語るべきだろうか。鳥類や四足歩行の動物を彷彿とさせる力強い脚の骨格は、たしかにアスリートを生業とする彼らにはぴったりの骨格だろう。一度つかんだら離さない力強い腕も競技には必要だと感じられる。

問題は首から上だ。化け物じみた首と目の骨格は、いったいなんと表現したら良いのか分からない。「このフォールガイは幸せです。彼の目を見てください。」と説明書きがつけられているが、自身の幸福が必ずしも周りを幸せにするとは限らないことを教えてくれる。

• Human shown for scale

• Fall Guys are 183cm (6ft)

• This Fall Guy is happy, look into his eyes

Official Fall Guys Artwork by Senior Concept Artist:https://t.co/OgiS6WXzno pic.twitter.com/eCLJu1DBpP