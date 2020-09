コンサートの感動を家庭でも。ZARDが最新立体音場で無料で楽しめるチャンス！

最新の立体音場フォーマット「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」。劇場のみならず、ホームシアターで再生するブルーレイソフトにも収録が進んでいるところ、さらにパッケージソフトだけでなくオンラインで、映画だけでなく音楽再生でも推進しようという試みが注目されている。今回は、それをU-NEXTで期間限定無料配信にて行おうとする試みが、動画配信サービス「U-NEXT」ではじまった。このドルビーアトモスは、従来のマルチチャンネルのように個々のスピーカーに対応する音声を予め割り振る収録方法(チャンネルベース)ではなく、3次元空間に“音声オブジェクト”として配置されたデータを再生環境に合わせてリアルタイムに割り振っていく方法(オブジェクトベース)を取る。また、これまでマルチチャンネル再生が水平方向でのサラウンド音声によるのに対し、天井にもスピーカーを配置することを想定して縦方向の再生に優れる。今回は、ZARDの「揺れる想い」、RADWIMPS「ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019」の「万歳千唱」、ZARDのトリビュートバンドSARD UNDERGROUND「少しづつ 少しづつ」、Nulbarich「Kiss You Back」といったライブ映像をドルビーアトモス対応で特別編集した50分近くに及ぶ番組「Dolby Atmos Music Festival Showcase」として配信。女優の里々佳のMCによるドルビーアトモスの解説付きで、2020年10月17日15時59分まで公開される。また、有料(¥500/税別)だが、48時間にもわたるZARDのトリビュートバンドSARDによるライブステージ「ZARD LIVE SELECTION from 25th Anniversary LIVE ”What a beautiful memory”/SARD UNDERGROUND LIVE SELECTION from 音都 ON TO vol.6」もアトモスで配信される。こちらは2021年9月17日23時59分まで。ドルビーアトモスは、DTS:Xとともに、最新の立体音場フォーマットとして映画作品を中心に普及してきたが、音楽作品についてはまだまだ作品が少ないのが実情。コロナ渦でライブに足を運べない状況下では、ライブ作品を家庭でも楽しめるこのサービスは魅力だ。これからドルビーアトモスはVODでも進むとみられ、家庭にドルビーアトモス再生環境がある人はもちろん、これを機に大画面と立体音場が魅力のホームシアターの導入を検討してみてはいかが?(文:fy7d)【関連記事】