Twitterは9月22日、iOSアプリに新たに「ツイートを共有」メニューが追加されたと発表しました。以前と比べてより簡単にツイートの共有が可能となりました。

Twitter iOSアプリの新メニュー「ツイートを共有」は、iOSのシェアシートを置き換えるものです。シェアシートへのアクセスも継続して行うことができますが、ツイートを共有メニューの中で別の選択肢を選ぶ必要があり、手間がかかります。



Now available to everyone on iOS: the new “Share Tweet” menu that lets you share Tweets to other apps in fewer taps. https://t.co/laC6IDQ89j

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 22, 2020