¿û¼óÁê¤Î¡Ö½÷À³èÌö¤µ¤»¤ëµ¤¤Ê¤·¡×¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤ÇÄ¶ÀäË¾
¡¡¿ûµÁ°Î¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ûÆâ³Õ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£½÷À³èÌöÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°Æâ³Õ¤«¤éºÆÇ¤¤µ¤ì¤¿¶¶ËÜÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸ÞÎØÃ´ÅöÂç¿Ã¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥á¥¤¥ó¤Ï¤½¤Ã¤Á¤À¡£¤½¤¦¤½¤¦¡Ö1²¯Áí³èÌöÃ´ÅöÂç¿Ã¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½éÆþ³Õ¤ÎºäËÜÅ¯»Ö¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Ê¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃËÀ³èÌö¡×¤òÃ´¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Æ¤³¤¹¤ê¤À¡£¿û¼óÁê¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Æ¤³¤¹¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¸µ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÏÀäÂÐ¤ËÍè¤Ê¤¤¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤Ê¤É¡¢»ä¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤ÏÀäÂÐ¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦³Î¿®¤·¤¿¡£59ºÐ¤Î»ä¤¬Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿(2019Ç¯=½÷À87.45ºÐ)¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤È28Ç¯¡£¤¢¡¼¡¢¤â¤¦ÌµÍýÌµÍý¡¢ÀäÂÐÌµÍý¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ûÆâ³Õ¤Ç½÷À³ÕÎ½¤Ï2¿Í¤À¤±
¡¡9·î12Æü¡¢ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÎ©¸õÊä¼ÔÆ¤ÏÀ²ñ¡×¤ò¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¸«¤¿¡£¡Ö½÷À³èÌö¼Ò²ñ¡×¤Ï2ÅÙÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢3¿Í¤Î¹Í¤¨¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢ÀÐÇËÌÐ¤µ¤ó¤¬3¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯º¹¤¬¤¢¤ë¤¬´ßÅÄÊ¸Íº¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿¤¹¤Ã¤´¤¯º¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿û¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Û¤Ü²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Î°µ¾¡¡£À¯ºö¤è¤êÇÉÈ¶¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡ÖÉé¤±¤ò³Ð¸ç¤ÎÄ©Àï¼Ô¡×¤È¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¿Í¡×¤È¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¿Í¡×¤À¡£Ä©Àï¼Ô¤ÏÀè±ÔÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¿Í¤ÏÍ¥ÅùÀ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¾¡¤Æ¤ë¿Í¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤À¡£¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿û¤µ¤ó¤Î½÷À³èÌöÏÀ¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤ÀÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é´Ö°ã¤¦
¡ÖÉé¤±¤ò³Ð¸ç¤ÎÄ©Àï¼Ô¡×¤È¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¿Í¡×¤¬Àï¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª
¡¡½ç¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤Î´ðËÜ¤Ï¡Ö½÷À¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤Ê¤¼½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤¤¤¯¤éÃËÀ¤¬¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢½÷À¤ËÊ¹¤³¤¦¤è¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤´¤¯¿¿¤ÃÅö¤Ê°Õ¸«¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ïÀ°È÷¤Ë¤Ï»°¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤ª¡¢¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡¢¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¤ÄÌÜ¤Ï½÷À¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¡¢Â¥¿Ê¡£Æó¤ÄÌÜ¤ÏÃËÀ¤Î¶¨ÎÏ¡¢»°¤ÄÌÜ¤Ï°é»ù¤Î´Ä¶À°È÷¡£¤³¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤¨¡½¡½¡¢ºÇ½é¤¬·ò¹¯Áý¿Ê¡©¡©¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢ÂçÀÚ¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¡£¡Ö¡©¡×¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À¤Î¸¡¿ÇÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¡¢Æý¤¬¤ó¡¢»ÒµÜ¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ø¤Î¸øÅª½õÀ®¤ÎÏÃ¤Ë¡£¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢´ßÅÄ¤¯¤ó¡¢¤½¤ì¤â°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤òÁ°¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¦¶µ»Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë(¾Ü½Ò¤Ï¤·¤Ê¤¤)¤Ë¤è¤ê¡¢½÷À³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇË¤µ¤ó¤È´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï2²ó¤º¤Ä¸ì¤ê¡¢¿û¤µ¤ó¤Ï1²ó¤À¤Ã¤¿¡£¿û¤µ¤óÍ£°ì¤Î°Õ¸«É½ÌÀ¤Ï¡¢¡Ö202030¡×¤¬Ì¤Ã£À®¤Î¤Þ¤ÞÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¼Ô¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ø¤ÎÅú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤À¤¬¡¢202030¤È¤Ï¡Ö2020Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»ØÆ³ÅªÃÏ°Ì¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î³ä¹ç¤ò30%¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¡¢03Ç¯¤Î¾®ÀôÀ¯¸¢²¼¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö»ØÆ³ÅªÃÏ°Ì¡×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢Ã£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½÷À¤Ë°ìÄê¿ô¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¥¯¥ª¡¼¥¿À©¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃ£À®¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¼ÁÌä¼Ô¤Ï¤½¤¦ÉÕ¤±Â¤·¤¿¡£
¡¡¿û¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¡¼¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï½÷À¤Î³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÛÍÑ¤ò400¿ÍÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á330¿Í¤Û¤É¤¬½÷À¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡400¿Í¤ÏÂ¿Ê¬¡¢400Ëü¿Í¤Î´Ö°ã¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤Ã¤¿400¿Í¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥Î¥Þ¥¹¥¯¤è¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦(·ùÌ£¤Ç¤¹)¡£´Ö°ã¤¤¤Ï¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤Ë¤À¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤À¤â¤Î¡£¤À¤±¤É¥À¥á¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¡£¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤Ç¡¢¤¿¤ÀÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é´Ö°ã¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö330¿Í¡×¤ÈºÆ¤Ó¡ÖËü¡×¤òÆÉ¤ßÍî¤È¤¹¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤Î»þ¡¢¿û¤µ¤ó¤Ï¼ê¸µ¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤«¤Î½ñ¤¤¤¿¡ÖÁÛÄêÌäÅú½¸¡×¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¿û¤µ¤ó¤Î½÷À´Ñ¤Ï1979Ç¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«
¡¡¤Ç¡¢¿û¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Ç¡Ö¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌò°÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¡×¤ò¤·¡¢¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¡×¤òºî¤ê¡¢¡ÖÈ³Â§ÉÕ¤¤Î»Ä¶ÈÀ©ÅÙ¡×¤âºî¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç½÷À¤¬¾¯¤·¤Ç¤â·ò¹¯¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤òÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¡¢¤Þ¤È¤á¡£ºÇ½é¤Î¡Ö¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡×¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òºî¤Ã¤¿»ä¤Ê¤Î¤Ç¡×¤¯¤é¤¤¤Î°ÕÌ£¤À¤È²ò¼á¤·¤Æº¹¤·¾å¤²¤è¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Î¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¾ì¡×¤È¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¾ì¡×¤Ê¤Î¤«¡£Û£Ëæ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ëµ¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤À¡£¼ÂÀÓ¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢Å¬Åö¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡£¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¿°Õ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£Í×¤Ï½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿û¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¼«½õ¡¢¶¦½õ¡¢¸ø½õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î²Ï¹ç·°¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ø¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¼ö¤¤¤È¼«½õ¼Ò²ñ¤ÎÀäË¾´¶¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¹ü»Ò¤Ï1979Ç¯¤ÎÂçÊ¿ÀµË§¼óÁê¤Î»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¸¦½¤ÁÑ½ñ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉ×ÉØ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Î4¿Í²ÈÂ²¡×¤¬Åµ·¿Åª¤Ê²ÈÂ²¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î9³ä°Ê¾å¤¬Àµ¼Ò°÷¤È¤¤¤¦»þÂå¤Î¹Í¤¨¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº£¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦ÀÅ¤«¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿û¼óÁê¤Ë²ÈÂ²¤ä½÷À¤ÎÊÑ²½¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡¤¿¤Ö¤ó¿û¤µ¤ó¤Î½÷À´Ñ¤â¡¢1979Ç¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£Àì¶È¼çÉØ»þÂå¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«ÊÌÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é½÷À¤ÎÊÑ²½¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¶½Ì£¤âÍ¯¤«¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¡¢À¿°Õ¤Î¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¿û¼óÁê¤Î¸µ¤Ç½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÏÀäÂÐÍè¤Ê¤¤¡£¤½¤¦·ëÏÀ¤·¤¿¼¡Âè¤À¡£
¿¦¾ì¤ÇµìÀ«¤¬Ì¾¾è¤ì¤ì¤Ð¤â¤¦½½Ê¬¡©
¡¡¥À¥á²¡¤·¤Î¤è¤¦¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£»ä¤Ï30ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¬Ìò½ê¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À®¤ê¹Ô¤¤ÇÆÏ¤±½Ð¤ò¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ê¤êµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤«ÊÌÀ«¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯¤Ï´ÔÎñ¤À¡£¤ª¤¤¤ª¤¤¡£
¡¡¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤¬3¸õÊä¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤ÎÍâÆü¡£¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡ÖÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£3¿Í¤Ë»¿ÈÝ¤òÊ¹¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ëd¥Ü¥¿¥ó¤Ç°Õ¸«¤òÅêÉ¼¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢¡ÖÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Î¡È°ìÂÎ´¶¡É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¡£È¿ÂÐÇÉ¤ÎÏÀÍý¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¾è¤Ã¤¿ÀßÌä¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤Ï¡Ö¼å¤Þ¤ë¡×¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£¡Ö¡È²ÈÂ²¤Î°ìÂÎ´¶¡É¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¡ÖÌ¾»ú¤¬°ã¤¦¤È¼å¤Þ¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÁª¤Ó¤¿¤¤¿Í¤¬Áª¤ÖÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡¼¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£3Ëü8712¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¡¢¡Ö¼å¤Þ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬57%¡¢¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬31%¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬12%¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ö°ìÂÎ´¶¡×¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¡£À¤´Ö¤ÎÉ÷¤ÏÎä¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ç¡¢3¿Í¤Î°Õ¸«¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤Þ¤º´ßÅÄ¤µ¤ó¤¬É×ÉØÊÌÀ«¤Î¼ïÎà(²È¤ò½Å»ë¤«¸Ä¿Í¤ò½Å»ë¤«¡¢²ÈÌ¾¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤«)¤ò²òÀâ¤·¡¢¡ÖµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¿û¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ï°Õ¸«¤¬Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¸å¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿¦¾ì¤Ç¤ÎµìÀ«»ÈÍÑ¤Ï¹¤á¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤À¤¤¤Ö¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±Â¤·¤¿¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡ÖË¡²þÀµ¤·¤Æ¤Ç¤â¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¿û¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÊ¿¼óÁê»þÂå¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¦¾ì¤ÇµìÀ«¤¬Ì¾¾è¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÜ¿´¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¨¡×¤¯¤é¤¤¤¬ËÜ²»¡£¤«¤Ê¤êÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¿û¼óÁê¤Î¸µ¤Ç½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡Sergio Yoneda/Shutterstock.com
¡¡¤µ¤Æ¡¢Íâ14Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªËÜÈÖ¡£¿û¤µ¤ó377É¼¡¢´ßÅÄ¤µ¤ó89É¼¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó68É¼¡£°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò½÷À¤ËÊ¹¤³¤¦¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ï¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¿û¤µ¤ó¤Ï16Æü¡¢¼óÁê½¢Ç¤²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£½÷À¤Î½¢¶È¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢·ÐºÑºÆÀ¸¤ÎÌ®Íí¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¡Ö330Ëü¿Í¡×¡£½÷À³èÌö¤ÎÌ®Íí¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤á¤ë¤Î¤Í¡¢¤È¤³¤ì¤ÏÈéÆù¡£
¤É¤ó¤è¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢8·î28Æü¤Î°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¼Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯¡£½÷À³èÌö¤Î¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Î°²½¤«¤é¼Ç¤¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÎÀâÌÀ¤Î¸å¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´´»ö¼Ò2¼Ò¤«¤é¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤ËÂ³¤¡¢µó¼ê¤·»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¡¢7Ç¯8¥«·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯µ¼Ô¤¿¤Á¡£5¿ÍÌÜ¤Îµ¼Ô¤¬¡Ö´±Î½¤Î×ÖÅÙ¡¢¸øÊ¸½ñ²þ¤¶¤ó¤Ê¤É¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö½½Ê¬¤ÊÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤È¤ª¹Í¤¨¤«¡¢¤´½ê´¶¤ò¡×¤È¤¤¤¦¿Ò¤ÍÊý¤À¤Ã¤¿¡£
°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¼Ç¤²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µ¼Ô¤Ï°µÅÝÅª¤ËÃËÀ
¡¡¤½¤ì¤«¤é13¿Í¤¬¼ÁÌä¤ò¤·¡¢¡Ö¤¢¤È2Ìä¡×¤ÈÆâ³Õ¹Êó´±¤¬¶èÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Î½÷Àµ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤³¤¦Ê¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÎòÂåºÇÄ¹¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¿¹Í§³Ø±à¤ä²Ã·×³Ø±àÌäÂê¡¢ºù¤ò¸«¤ë²ñ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤«¤é¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£(Î¬)¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯¸¢¤Î»äÊª²½¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£(Î¬)¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁíÍý¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¼«¿È¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·È¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤ä¤Ã¤È½Ð¤¿¡Ö¥â¥ê¥«¥±¥µ¥¯¥é¡×¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿18¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤â¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Èà½÷¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¤Î»äÊª²½¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¸ì²½¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤Ç¾®¤µ¤¯¡¢Èà½÷¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¿û¼óÁê¤Ï¹ÔÀ¯²þ³×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ë¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡ÖÌò½ê¤Î½Ä³ä¤ê¡×¡Ö´ûÆÀ¸¢±×¡×¡ÖÁ°Îã¼çµÁ¡×¤À¤È·«¤êÊÖ¤·¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡£
¡¡Èà½÷¤òÁ°¤Ë»×¤¦¡£½Ä³ä¤ê¤ä´ûÆÀ¸¢±×¤äÁ°Îã¼çµÁ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¤è¤ê½÷À¤Ê¤Î¤À¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤¬¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢½÷À³èÌö¼Ò²ñ¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¤»ëÅÀ¡£¤½¤ì¤¬¡¢Â©¶ì¤·¤¤º£¤Î¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿û¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ä³ä¤ê110ÈÖ¡×¤Î¿Í¤À¤â¤ó¤Ê¡¼¡£½÷»Ò¤Î»ëÅÀ¤è¤ê¡¢ÄÌÊó¡£¤â¤¦¤É¤ó¤è¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£(ÌðÉôËüµª»Ò ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È)